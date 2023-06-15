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成功嶺幹部被點名騙炮軍渣 役政署：曾有感情糾紛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

有人匿名在社群網路服務網站Dcard以「成功嶺軍渣男的交友軟體套路攻略」貼文，點名指一名替代役訓練班幹部利用交友軟體聊天結交異性，但在騙炮之後就以各種理由避不見面，還羅列了12條「套路」，並歡迎大家再提供他的資訊。

這篇在Dcard的指控貼文，清楚點出該男住所、交通工具、學經歷及目前服務單位，12條套路指出，該男利用交友軟體聊天，再來交換LINE（以前是交換IG），「會約露營，會說有其他朋友，但是快到露營日時說朋友沒辦法或是記錯時間，但是露營區已經訂了！沒辦法退！」「出去玩過夜會說一起睡，但是我不會對你做什麼，但其實就是看對方的反應，然後去下手，目前就有一個得逞」。

役政署訓練組人員說，該幹部是由國防部支援的軍方人員，今年1月16日到任。他報到後役政署即曾接獲與Dcard網路相似內容投書，據查，他在前單位時，曾有感情糾紛，經前單位調查後，曾記兩次申誡處分。

但是，該幹部到任之後，截至目前並未再發現有其他不當事項，訓練組平日會予以觀察，並叮囑注意行言。

成功嶺。圖／報系資料照
成功嶺。圖／報系資料照

露營區 交友軟體 幹部

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