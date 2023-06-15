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陽明山車禍4死9傷 泵浦車行女老闆8旬老父獲判無罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，肇事的混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭，多年來賠償至少3千多萬元，二審依過失致死罪改判陳女2年徒刑，緩刑5年。陳女父親83歲陳木，當年因被害人家屬再多次議，遭以過失致死等罪嫌起訴。今士林地方法院宣判，過失致死部分無罪，過失傷害部分公訴不受理。

陽明山車禍經死者翁竟期母親沈滿再議，檢方認為，陳木涉協助女兒陳美蘭處理信詠工程行車輛維修保養、驗車等公司事務，明知混凝土泵浦車嚴重超載、手煞車系統移除無法作用等缺失，仍因女兒要求指揮派工出車，依過失致死等罪嫌起訴。

陳木今年83歲，聽力退化多年，去年在家跌倒後，診斷出輕度失智，法院審理期間，經辯護人多次協助調整助聽器，說明訴訟流程，他用台語否認犯行，聲稱「這件事是女兒處理」。

辯護人稱，陳木僅幫忙女兒打電話給司機派車，當年沒有負責公司任何事物，也沒擔任職務，已與再議人達成和解、賠償完畢，當庭提出匯款證明。

陳美蘭今年4月陪父親出庭，坐在法院外等候，庭後她稱，一直都是願意賠償傷者、死者家屬，案發後工程行不再營業，迄今支付的賠償金額超過3千多萬元。

全案起源於，2017年7月19日，42歲阮姓司機（因此車禍身亡）從淡水駕駛混凝土泵浦車，至北市灌漿後，沿仰德大道下山時煞車失靈，高速衝撞對向民宅、22輛車，連環車禍釀4死9傷。

當年檢方偵查、法院開庭，勘驗泵浦車整顆後差速器，查看斷裂插銷，經鑑定人鑑定認為非外力斷裂，而是負責維修的真銓材料行技師盧志宏，早在2016年更換後差速器就已斷裂，盧依過失致死判刑3年6月。

陳女因泵浦車「嚴重超載、移除手煞車」等須負責，一審依過失致死罪判刑4年2月，多年來至少賠償被害者3千多萬元，台灣高等法院今年4月改判陳女2年徒刑，緩刑5年。

陳美蘭的父親陳木，日前戴著助聽器出庭否認犯行。圖／本報資料照片
陳美蘭的父親陳木，日前戴著助聽器出庭否認犯行。圖／本報資料照片
陳美蘭（右）與2名辯護人陪同父親陳木出庭，二審改判她2年徒刑，緩刑5年。圖／本報資料照片
陳美蘭（右）與2名辯護人陪同父親陳木出庭，二審改判她2年徒刑，緩刑5年。圖／本報資料照片
陽明山仰德大道2017年發生重大車禍，釀4死9傷。圖／聯合報系資料照
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車禍 仰德大道

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