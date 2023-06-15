助犯人在調查站和情人嘿咻還幫把風　調查局組長涉貪被起訴

澎湖縣調查站組長陳麒元涉嫌向陳姓、江姓毒品案收取賄款，拿來支付女兒小提琴的費用，甚至還大開方便門，讓陳男與情人在南北多處調查站的廁所「嘿咻」，陳麒元則在外把風，幫忙照顧小孩，橋頭地檢署偵結，依違背職務期約、收賄罪，將陳麒元起訴，案件移審法院後，院方裁定陳40萬元交保。

陳麒元2014年12月至2020年3月任職嘉義市調查站，後升任該站專員，之後再升任澎湖縣調查站組長，陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效不錯，有「緝毒英雄」稱號。

檢廉查出，陳麒元在嘉義市調查站任職時，因投資失利，加上女兒要學小提琴，手邊現金不足，由於他正好手邊偵辦一件毒品案件，認識該案的江姓受刑人。

當時江男因案件被法院裁定羈押禁見，陳麒元於是施予小惠，趁借提江男出監時，允許江男探望妻子、孩子，還帶著江男回到家中，跟家人用餐、吃飯。

之後江男引介另一名涉案被關的陳姓毒梟給陳麒元認識，2019年7月間，陳麒元同時借提陳男、江男出監，僅確認陳男確實有販賣、運輸毒品後，隨即留下自己的聯絡方式後，就將兩人還押，沒有進一步偵查作為。

2019年8月陳男羈押期滿出監，陳麒元再約陳男在高雄市某間牛排館碰面，事隔1個月後，陳男又因其他毒品案被逮，陳男指示王姓妻子聯繫陳麒元，還贈送一隻IPHONE11手機給陳男，希望陳麒元協助。

結果陳男因嫌疑重大，同年9月起被裁定羈押禁見，未料陳麒元趁借提機會，通知王女到桃園市調處、南機站與陳男碰面，還允許兩人在市調處廁所「嘿咻」，陳麒元則負責把風跟照顧小孩。

之後又趁借提時，讓陳男的李姓前妻也來會面，這次同樣由陳麒元負責把風，讓陳男、李女在廁所內發生關係，陳男與妻子、前妻「嘿咻」等地點遍及桃園、台南、高雄等調查單位。

今年4月初，檢廉根據掌握事證發動搜索，兵分多路至嘉義市調查處、澎湖縣調查站搜索，帶回陳麒元及陳姓、江姓受刑人與兩人的妻子。

檢廉查出，陳麒元除了施小惠讓陳男與李女、王女在市調處、南機站「嘿咻」外，還以會面機會向陳男家屬、江男家屬所索賄，其中向陳男開口每次會面20萬元，要求陳男交付賄款，但陳男委託父親付款，交款前100萬元就被花完。