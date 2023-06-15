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土木監工驗收「拔起來看一下」4顆高價硬碟毀在他手上得賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中華電信承攬加工出口區的監視系統汰換案，負責監造的土木技師事務所郭姓專案經理，卻趁機房硬碟運作時，將機房硬碟拔出來核對廠牌，造成4顆運作中的高價的伺服器硬碟受損，中華電信向郭男求償82萬元，高雄高分院認定硬碟確實是郭男損毀，判他要賠82萬元確定。

經濟部加工出口區管理處高雄分處2018年發包高雄園區及臨廣園區監視系統汰換案，監視器系統機房則由中華電信公司負責管理，郭男任職的土木技師事務所，則負責該標案的監造工作。

2019年9月4日下午3時許，當時監視器系統還沒完成驗收，郭男當天以及隔日上午9時許，私自進入園區的系統機房，將運作中的硬碟拔出機櫃再插回，結果造成高昂的伺服器硬碟受損。

中華電信發現硬碟機箱遭「硬體入侵」，且有多顆硬碟出現運作異常，調閱監視器畫面，才發現郭男闖入機房，直接把正在運作的硬碟拔下來，總計有4顆伺服器硬碟受損，不能再使用。

事後中華電信對郭男提告，求償硬碟受損的82萬元損失，郭男喊冤，稱他只有拔出一顆，是拿出來對它廠牌型號對不對，而且這些硬碟又沒毀損，不想賠償修復費用。

高雄地院審理時，法官發現郭男在檢警偵詢時，曾坦承進入機房，「拔了3、4個硬碟」、「我1個、1個對完，插回去才又拔下1個」，另根據中華電信系統資料，確認郭男進去機房這段時間，共有4顆伺服器硬碟出現異常狀態。

一審法官認為郭男強制「熱插拔」硬碟，造成4顆伺服器硬碟受損，判他要賠中華電信82萬元。郭不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，認定郭男行為造成硬碟毀損，駁回他上訴。

郭姓監工驗收拔了四顆高價硬碟，法官判他要賠82萬元確定。硬碟示意圖。記者張議晨／攝影
郭姓監工驗收拔了四顆高價硬碟，法官判他要賠82萬元確定。硬碟示意圖。記者張議晨／攝影

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