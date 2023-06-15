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獨／全台地檢署網站一早掛掉 網友譏：有愛踢大臣怕啥
有網友一早發現全台檢察署網站「都不存在」，一直到八點多，仍未恢復，網友議論紛紛，法務部今早表示，詢問資訊處，是主機短暫當機的問題，沒有遭到駭客或其他外力的攻擊，8點半左右已恢復。
今早7點多有網友在批踢踢實業坊PTT上貼文說，台灣自由地區的地檢署網站都不存在了，問說，這代表了甚麼？台灣沒地檢署了嗎？因為太多檢察官跑太多，所以乾脆關一關了嗎？
不僅各地檢署，連高檢署、最高檢察署的官方網站都無法進入使用，不過，法務部的官網並未受影響。
網友議論紛紛，檢討台灣的資安問題，有人點名數位發展部長唐鳳，有人說，有愛踢大臣怕什麼，也有人譏稱，這是癱的意思嗎？全台地檢署被炸掉了嗎？還有人說，沒差啦直接連上黨部網址就行了，反正黨說了。
還有人說，中國示範怎麼癱瘓一個部門給你看，諷刺說，只要說阿共的陰謀就好了，「沒關係，我們等阿北網軍癱瘓中國高鐵」。
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