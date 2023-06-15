被控財產來源不明 前法官陳梅欽 二審仍判無罪

士林地方法院前法官陳梅欽。記者王宏舜／攝影 士林地方法院民事庭前法官陳梅欽遭控不實申報加班費，且被檢舉受律師招待買春及收賄，還有一千五百萬餘元財產來源不明，檢方依貪汙等罪起訴；一審判無罪，檢方上訴，台灣高等法院昨維持一審判決，陳梅欽再度獲判無罪。

二審判決理由指出，法官從事審判工作性質繁雜，核閱卷宗、撰寫裁判書類所費工時長，每月加班時數達可申報時數廿小時並不違常，不能排除陳梅欽填報加班日時僅是便宜行事，難認陳主觀有不法意圖；陳梅欽行為縱有不當而損及司法形象，也是屬法官法、法官倫理規範懲處範疇，而非以刑法詐欺取財罪論處。

合議庭指出，檢方未積極查證陳梅欽有何貪汙治罪條例第四至六條罪嫌，僅以虛報加班時數，要求說明財產來源，與財產來源不明罪構成要件不合；陳二○一二年至二○一八年間確實有銀行貸款等來源，難認財產增加與收入不相當，無從做出不利陳的認定。

檢方起訴，陳梅欽擔任法官期間，不實詐領加班費六一三六元，多次被檢舉私下接受律師招待買春、收賄，二○一七年廉政署立案調查是否涉嫌貪瀆，查出二○一二至二○一八年間，陳梅欽及妻子帳戶有一七八筆來源不明現金匯入，共計一五○二萬四百元。