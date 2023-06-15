聽新聞
test
0:00 / 0:00

被控財產來源不明 前法官陳梅欽 二審仍判無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

士林地方法院前法官陳梅欽。記者王宏舜／攝影
士林地方法院前法官陳梅欽。記者王宏舜／攝影
士林地方法院民事庭前法官陳梅欽遭控不實申報加班費，且被檢舉受律師招待買春及收賄，還有一千五百萬餘元財產來源不明，檢方依貪汙等罪起訴；一審判無罪，檢方上訴，台灣高等法院昨維持一審判決，陳梅欽再度獲判無罪。

二審判決理由指出，法官從事審判工作性質繁雜，核閱卷宗、撰寫裁判書類所費工時長，每月加班時數達可申報時數廿小時並不違常，不能排除陳梅欽填報加班日時僅是便宜行事，難認陳主觀有不法意圖；陳梅欽行為縱有不當而損及司法形象，也是屬法官法、法官倫理規範懲處範疇，而非以刑法詐欺取財罪論處。

合議庭指出，檢方未積極查證陳梅欽有何貪汙治罪條例第四至六條罪嫌，僅以虛報加班時數，要求說明財產來源，與財產來源不明罪構成要件不合；陳二○一二年至二○一八年間確實有銀行貸款等來源，難認財產增加與收入不相當，無從做出不利陳的認定。

檢方起訴，陳梅欽擔任法官期間，不實詐領加班費六一三六元，多次被檢舉私下接受律師招待買春、收賄，二○一七年廉政署立案調查是否涉嫌貪瀆，查出二○一二至二○一八年間，陳梅欽及妻子帳戶有一七八筆來源不明現金匯入，共計一五○二萬四百元。

延伸閱讀

帳戶1500萬財產來源不明？ 前法官陳梅欽二審再獲無罪理由出爐

思覺失調男弒母分屍 二審仍判無期徒刑

前法官陳梅欽被控財產來源不明等案 二審仍判無罪

鄭宏輝被控性騷稱政治操作抹黑 周玉蔻怒了：快滾蛋吧！

相關新聞

im.B案 大帳房顏妙真收押禁見

台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金案，被認為是詐欺集團「大帳房」的台灣金隆公司協理顏妙真先前二度獲交保，檢方前...

馬國女大生命案 梁男死刑撤銷發回

高雄男子梁育誌三年前擄走馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺人罪判處死刑，最高法...

被控財產來源不明 前法官陳梅欽 二審仍判無罪

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽遭控不實申報加班費，且被檢舉受律師招待買春及收賄，還有一千五百萬餘元財產來源不明，檢方依貪...

中視求償百萬遭駁回 基進黨指旺旺三中收大陸巨額補助已合理查證

基進黨去年6月在臉書、官網，發文指旺旺三中集團過去收受中國巨額補助款，中視認為基進黨未查證就發表不實言論，求償1百萬元、...

買票、送人蔘 台南佳里區東寧里長陳福全當選無效

台南佳里區東寧里長陳福全去年年底選舉期間，交付2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給丁姓選民一家三口，...

急找遺失現金卻被「員警聯手友人」冒領 停職依貪汙罪起訴

新北市新莊警分局警備隊呂姓警員，聯手景姓友人貪走民眾遺失現金三筆，被分局發現，自清送新北地檢署偵辦，檢方依貪汙治罪條例三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦