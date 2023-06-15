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im.B案 大帳房顏妙真收押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜／台北報導

im.B大帳房顏妙真（左）遭北檢聲押禁見。記者房荷庭／攝影
im.B大帳房顏妙真（左）遭北檢聲押禁見。記者房荷庭／攝影
台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金案，被認為是詐欺集團「大帳房」的台灣金隆公司協理顏妙真先前二度獲交保，檢方前日再次傳喚顏女到案，查出新案情、新事證，訊後依違反銀行法向台北地方法院聲請羈押禁見，法官昨開庭後裁准。

檢警調偵辦im.B詐騙吸金廿五億元案，截至目前，已向法院聲押實際負責人曾國緯（本名曾耀鋒）、公司董事長曾父曾明祥、曾女友張淑芬、業務主管潘志亮，及新竹處長陳振中五人，全獲裁准，顏妙真成為本案第六名羈押被告。

顏女在檢方首波偵辦便遭到聲押，法院裁定以卅萬元交保；檢方二度約談時，將她加保為六十萬元；前天第三度約談顏女，查出顏女涉嫌滅證，和協助主嫌曾耀鋒脫產。專案小組認定顏女在im.B中具有關鍵地位，全案風暴可能再擴大。

上月廿五日檢方搜索約談曾耀鋒手下業務大將、台灣金隆新竹營運處長陳振中相關處所，發現他有嚴重滅證行為，事發後積極脫產、銷毀招攬業務相關資料等，陳男為此遭檢方聲押獲准。

同月卅日，檢方因懷疑本業是代書的在地不動產業者、行政院前顧問陳振坤，有替曾耀鋒等人脫產之嫌，前往宜蘭將他拘提。但陳男否認相關指控，辯稱只是一般替客戶處理不動產買賣，訊後以三萬元交保。

據了解，檢方根據前幾波偵蒐所得，比對曾耀鋒、陳振中、陳振坤及相關人等供詞，更加確定顏女位居全案贓款與金流的樞紐地位，並查出她曾經手主嫌曾耀鋒處分財產後部分帳務。為免當中金流出現斷點，且其在外恐有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院裁准。

im.B 曾耀鋒 曾國緯 詐騙

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