IG上發現先生出軌 女工程師蒐證11天後協議離婚、求償

曾姓男子6年前與元配結婚且育有1女，元配去年7月使用其共同電腦後開啟IG，意外發現先生與工作上認識女子出遊、用餐照，請友人蒐證，拍到兩人借車出遊且在車內擁吻，11天後協議離婚，提告請求精神賠償，法官判賠10萬。

曾男指出，與女方二人並無不當交往，對方不知他已婚，對方至著名景點拍照是屬公開行程，他基於友誼才前往捧場。他表示，元配指稱二人有擁抱及接吻的交往，是主觀臆測及不當聯想。

他表示，去年7月23日二人同車出遊或擁抱，也屬朋友間的互動，尚未逾越一般社交分際，他與元配協議離婚，是因個性不合所致。他質疑，元配所提兩人對話錄音內容，無法證明二人有侵害其配偶權，另委託友人偷拍二人在車內之互動，也侵害其隱私權。

元配主張，去年7月18日使用夫妻共用電腦開啟IG，發現先生與女方有相約見面、用餐、出遊、拍照、使用同款手機殼及幫忙購買貼身用品等不當往來；女方並表示不願做一半的感覺，先生則回覆「咬妳呦」等親密對話，經質問先生也坦承與對方已有擁抱及親吻行為。

元配表示，經委請友人協助調查先生行蹤，隨即於同年月23日發現他向友人借用轎車搭載女方至外縣市出遊，當日返回女方住處時，二人又在車內擁抱及接吻親密互動。

元配指出，先生與女方因工作認識，女方前曾車禍受傷，當時先生帶她一同前往探望女方，所以女方知道先生已婚，二人不當交往已侵害其配偶權，且情節重大，並致她精神上受有莫大痛苦，同年月29日協議離婚，並提告請求二人應連帶賠償100萬元。

台南地院認為，元配取得該證據資料，雖未經二人同意，但二人出於自由意思所為，並非元配施用強暴或脅迫方式所產出，且攝錄地點在供民眾通行的道路，為不特定人得共見共聞的公開場所，就保護法益與取得手段間，尚不違反比例原則，應認具有證據能力。