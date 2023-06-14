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傳檢察官涉imB案 高檢署清查11人餐敘名單

中央社／ 台北14日電

高檢署針對是否有檢察官與imB集團主嫌曾國緯餐敘展開行政調查，據悉日前已向曾男訂位的餐廳調取11人餐敘名單。高檢署今天對此僅表示，相關調查作為依法進行中。

imB詐騙集團案外傳有檢調人員涉入，台灣高等檢察署已指派曾任司法院政風處長、法務部廉政署長的主任檢察官賴哲雄主辦，簽分「調字案」展開行政調查。

據了解，高檢署日前指派檢察事務官前往台北市某家日本料理店，請業者提供民國109年9月18日由曾國緯（本名曾耀鋒）訂位的包廂11人名單，以釐清遭影射的檢調人員是否與imB集團有所往來、接觸，及是否違反公務員倫理規範。

另一方面，媒體報導指稱有調查局人員投資imB，另有調查局國會聯絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任、洗錢防制處退休官員等與曾男餐敘。

法務部調查局日前表示，媒體指涉的調查人員有出席112年2月11日於台北市茹曦酒店舉辦的春酒，全程未與曾男互動，也無報載存有複雜關係；此外，確實有調查人員投資，但查無藉職權優先領取本息，已將資料送交北部地區機動工作站併案偵處。

全案起於，網路借貸媒合平台imB成立於民國104年，涉以「假債權、真吸金」手法詐騙，外傳超過5000人受害，吸金金額超過新台幣25億元。

台北地檢署5月4日起陸續展開數波偵查行動，陸續聲押主嫌曾國緯、女友張淑芬、曾國緯的父親曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億、新竹營運處長陳振中及負責處理公司帳務的女協理顏妙真獲准。

曾國緯 詐騙集團 im.B

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