駕駛砂石車逆向起步撞死國中少女 未與家屬和解判刑2年

基隆市陳姓國中女學生放學搭公車，下車後走路回家途中，被林姓男子駕駛逆向起步的曳引砂石車，撞倒後又輾過，送醫不治。基隆地方法院審理後，認定林男犯過失致死罪，雖符合自首要件減輕其刑，但一直未與被害人家屬達成和解，判刑2年。全案可上訴。

去年7月25日中午升國中二年級的陳姓少女，到校上暑期輔導課，下課先搭公車回泰安路住家附近的站牌下車，再獨自走路回家。

40多歲林男將砂石車逆向停放在泰安路旁，起步前從照後鏡有看到少女自後方靠近，但未仔細查看少女位置就起步，撞到少女後又輾過，造成少女死亡。

檢方梘視肇事砂石車右側車頭、車頭前方及車尾行車記錄器畫面，看到陳姓少女剛走到砂石車旁，林就開車起步，行駛約6秒後，林因感覺門耳有小幅度上下搖晃震動，緩慢停駛於道路中間約10秒，並自認無其他異狀重新起駛，3秒後再度感覺車體產生較大幅度晃動急煞，下車查看，發現少女倒在砂石車後方，馬上報警。