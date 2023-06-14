快訊

南韓金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

駕駛砂石車逆向起步撞死國中少女 未與家屬和解判刑2年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓國中女學生放學搭公車，下車後走路回家途中，被林姓男子駕駛逆向起步的曳引砂石車，撞倒後又輾過，送醫不治。基隆地方法院審理後，認定林男犯過失致死罪，雖符合自首要件減輕其刑，但一直未與被害人家屬達成和解，判刑2年。全案可上訴。

去年7月25日中午升國中二年級的陳姓少女，到校上暑期輔導課，下課先搭公車回泰安路住家附近的站牌下車，再獨自走路回家。

40多歲林男將砂石車逆向停放在泰安路旁，起步前從照後鏡有看到少女自後方靠近，但未仔細查看少女位置就起步，撞到少女後又輾過，造成少女死亡。

檢方梘視肇事砂石車右側車頭、車頭前方及車尾行車記錄器畫面，看到陳姓少女剛走到砂石車旁，林就開車起步，行駛約6秒後，林因感覺門耳有小幅度上下搖晃震動，緩慢停駛於道路中間約10秒，並自認無其他異狀重新起駛，3秒後再度感覺車體產生較大幅度晃動急煞，下車查看，發現少女倒在砂石車後方，馬上報警。

法院指出，林男肇事後留在現場未逃逸，並當場承認為肇事人，符合自首要件，依刑法第62條前段規定減輕其刑。審酌林男行經分向限制線路段，逆向停車後從路邊起駛，未注意看清右側有行人，導致少女喪命，家屬承受喪失親人之慟。林男雖坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，兼衡林男生活情狀，判刑2年。

林男駕駛砂石車逆向起步時撞死陳姓女國中生，基隆地院審結，依過失致死罪嫌判林男2年有期徒刑。聯合報資料照片
林男駕駛砂石車逆向起步時撞死陳姓女國中生，基隆地院審結，依過失致死罪嫌判林男2年有期徒刑。聯合報資料照片
林男駕駛砂石車逆向起步時撞死陳姓女國中生，基隆地院審結，依過失致死罪嫌判林男2年有期徒刑。聯合報資料照片
林男駕駛砂石車逆向起步時撞死陳姓女國中生，基隆地院審結，依過失致死罪嫌判林男2年有期徒刑。聯合報資料照片

砂石 基隆 自首

延伸閱讀

老不修！78歲住持每天性侵16歲少女 哥哥苦肉計擒淫僧

疑煞車皮過熱 台61線通霄段砂石車起火

台61砂石車剛下通霄聯絡道 煞車咬死過熱後輪起火燃燒猛烈

台南少女台中跑毒趴遭輪流性侵亡 涉性侵3男二審遭重判

相關新聞

馬國女大生命案凶手死刑被撤銷 最高法院2大理由曝光

高雄市男子梁育誌3年前擄走馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審皆依強制性交而故意殺人罪判處...

駕駛砂石車逆向起步撞死國中少女 未與家屬和解判刑2年

基隆市陳姓國中女學生放學搭公車，下車後走路回家途中，被林姓男子駕駛逆向起步的曳引砂石車，撞倒後又輾過，送醫不治。基隆地方...

買票、送人蔘 台南佳里區東寧里長陳福全當選無效

台南佳里區東寧里長陳福全去年年底選舉期間，交付2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給丁姓選民一家三口，...

急找遺失現金卻被「員警聯手友人」冒領 停職依貪汙罪起訴

新北市新莊警分局警備隊呂姓警員，聯手景姓友人貪走民眾遺失現金三筆，被分局發現，自清送新北地檢署偵辦，檢方依貪汙治罪條例三...

嘉縣鄉代當選人夫婿涉賄不起訴 她仍被判當選無效

嘉義縣水上鄉民代表林芳琪夫婿李姓男子被控涉嫌透過呂姓男子幫她買票，雖然李男獲不起訴，呂男被判刑，同選區落選人賴男認為李男...

第6人！檢調擴大查辦im.B詐欺案 「大帳房」羈押禁見

台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金案，被懷疑是詐欺集團「大帳房」的金隆公司協理顏妙真先前2度獲交保，檢方昨日再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦