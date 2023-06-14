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嘉縣鄉代當選人夫婿涉賄不起訴 她仍被判當選無效

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉民代表林芳琪夫婿李姓男子被控涉嫌透過呂姓男子幫她買票，雖然李男獲不起訴，呂男被判刑，同選區落選人賴男認為李男是林芳琪夫婿且是助選員，林應對賄選案負責，因此依選罷法提起當選無效之訴，嘉義地方法院判決林芳琪當選無效。可以上訴。

賴男主張，林芳琪為求順利當選，由丈夫李男給呂男5000元，涉嫌對不特定的選舉人賄選，李男被檢方以不起訴處分，但是呂男被判刑1年7月，褫奪公權4年，李男為妻助選拉票，自應併同犯選罷法第99條第1項的賄賂買票行為負責，視為林芳琪本人所為，因此對她提起當選無效民事訴訟。

法院審理，林芳琪與李男為夫妻、助選員，林芳琪自然應該對李男助選行為善盡監督責任；又系爭選舉為小規模選舉，林芳琪應無不能或難以選任、監督的情事，卻任由賄選情事發生，基於損益同歸原理、民法第188、224條的法理及選罷法規範本旨，林芳琪應併同就李男犯選罷法第99條第1項的賄賂買票行為負責，視為本人所為。

又法院判決當選無效之訴，並不以賄選犯罪刑事起訴或判決有罪為前提，縱然刑事部分獲不起訴或判決無罪，仍然不妨礙法院判決當選無效。

因為民事、刑事的證據證明程度寬嚴不同，同一案件民事、刑事法院都有權判決，法官在刑事訴訟與民事訴訟的心證程度並不相同，在刑事訴訟，法院必須要得到不容有合理懷疑的確切心證，方可認定被告的犯罪事實；但是在民事訴訟，只要證據的優勢，已經足使法院取得蓋然性的心證即可。

因此合議庭認為，林芳琪就夫婿李男的賄選行為應該負責，且視為林芳琪所為，合於選罷法當選無效要件。

嘉義縣鄉代當選人的夫婿被控涉嫌買票，獲不起訴，但法院認為仍應對賄選案負責，判決當選無效。圖／本報資料照片
嘉義縣鄉代當選人的夫婿被控涉嫌買票，獲不起訴，但法院認為仍應對賄選案負責，判決當選無效。圖／本報資料照片

當選無效 選罷法 賄選

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