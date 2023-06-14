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阻個資外洩 林口長庚、桃園市調處共組資安防護網

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

近來全球醫療機構遭受惡意網路攻擊越趨頻繁，為防範資安攻擊、避免個資外洩，林口長庚醫院今與法務部調查局桃園市調查處簽訂「資安合作備忘錄」，未來雙方將透過資安交流、協防應變及經驗分享等方式，建立資安聯防機制，共同守護醫療資訊安全。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，近年為提升醫療照護與服務效能，逐步更新醫療資訊系統及各項醫療資訊設備，但網路的高度聯結需求，同時也可能會面臨駭客及惡意程式入侵的威脅，嚴重的話有可能影響病人安全，讓資通安全成為醫療場域不得不面對的重大挑戰。

而林口長庚自2009年起為確保電子病歷資料安全，導入國際ISO 27001資訊安全驗證，至今每年持續接受追查驗證。我國「資通安全管理法」於2019年正式實施後，林口長庚醫院被指定為A級關鍵基礎設施醫院，資安防護範圍除了原有的醫療資訊部門，還涵蓋醫療儀器部門及總務工控等系統。

陳建宗說，今進一步與桃園市調查處簽立資安備忘錄，相信未來可藉由桃園市調查處的專業協助，提供事件鑑識、溯源查處與資安防護建議，共創公私協力聯防資安防護網，並提昇民眾就醫權益保障。

桃園市調查處處長李文義指出，林口長庚是全國最大醫學中心、全國醫學教育與醫學研究的重鎮，且為全球通過JCI國際醫院認證的最大單一量體醫療機構，也是衛福部核定的國家關鍵基礎設施資通安全Ａ級機構。本次藉由「資安合作備忘錄」的簽署，以建立即時通報、迅速處置的資安聯防機制，有效強化資安防護措施。

林口長庚醫院院長陳建宗（左）與桃園市調查處處長李文義（右）共同簽署資安合作備忘錄。圖／林口長庚提供
林口長庚醫院院長陳建宗（左）與桃園市調查處處長李文義（右）共同簽署資安合作備忘錄。圖／林口長庚提供
林口長庚醫院攜手桃園市調查處，共創公私協力聯防資安防護網。圖／林口長庚提供
林口長庚醫院攜手桃園市調查處，共創公私協力聯防資安防護網。圖／林口長庚提供

資安 長庚 林口

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