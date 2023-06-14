公園推放物品遭清除 與清運人員發生衝突遭起訴
70多歲顧姓男子在新店區某公園內放置私人物品，政府單位派人清除，顧見物品遭清除，言語恐嚇並拉扯清運人員，遭警方逮補。台北地檢署依涉犯妨害公務及恐嚇罪嫌起訴顧。
據了解，案發時，顧居無定所，他將各類私人物品放置在新店區某公園內，後來政府單位派人負責清除顧放置的物品。顧不滿物品即將遭移除，當場以言語恐嚇清運人員，還發生拉扯衝突。經偵查，檢方依涉犯刑法妨害公務罪與恐嚇罪起訴顧。
無家者在公共場所放置個人物品是城市的常見議題。2017年，世大運開幕前夕，台北車站曾發出公告，將清理車站周邊的無家者個人物品，引發大眾一片譁然。為了兼顧車站環境與保障無家者生存權益，權衡之下，暫緩清運措施。直到2020年，台北市社會局發放一人一只黑色行李袋，限制個人物品數量，設立友善行李放置區，提供無家者放置個人物品的空間。
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