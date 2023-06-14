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第6人！檢調擴大查辦im.B詐欺案 「大帳房」羈押禁見
台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金案，被懷疑是詐欺集團「大帳房」的金隆公司協理顏妙真先前2度獲交保，檢方昨日再次傳喚顏女到案，查出新案情、新事證，訊後依違反銀行法向台北地院聲請羈押禁見，法官開庭後今裁准。
檢警調偵辦im.B詐騙吸金25億元案，截至目前，已經向法院聲押主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)、曾父曾明祥、曾女友張淑芬、業務主管潘志亮，以及新竹處長陳振忠5人全獲裁准，顏妙真成為本案第6名羈押被告。
顏妙真在檢方首波偵辦後即遭聲押，經法院裁定以30萬元交保，後來檢方2度約談將顏女加保60萬元，昨天第3度約談後聲押。
曾國緯主持的台灣金隆科技公司在全台各地成立營運處或辦公室，向民眾聲稱只要透過他們的借貸媒合平台im.B，可以P2P模式集資借錢給有需要的人，投資人可定期收息賺錢，還有不動產抵押權可做擔保，集團找來名主持人盛竹如代言，不少投資客因而上當。
2023年4月間im.B舉行說明會，表示所謂的債權幾乎都是假的，投資客開始向各地檢警調單位提告，台北地檢署5月4日指揮刑事局發動搜索、約談後，台灣高檢署為統一事權，指定全案集中台北地檢署偵辦。
吸金案偵查期間，不斷傳出曾國緯以假名行「騙」江湖，隱匿4度遭通緝的身分，另傳出曾國緯與政商名流頻繁接觸，造成藍、綠政治人物互批與嫌犯關係友好，還有檢察高層捲入案情遭立委質詢，相關「案外案」使這起吸金案更吸睛。
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