帳戶1500萬財產來源不明？ 前法官陳梅欽二審再獲無罪理由出爐

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽遭控不實申報加班費，且被檢舉受律師招待買春及收賄，還有1500萬餘元財產來源不明，檢方依貪汙治罪條例財產來源不明等罪起訴，一審判決無罪，檢方上訴，台灣高等法院今維持一審判決，陳梅欽再度獲判無罪。

二審判決理由指出，法官從事審判工作性質繁雜，核閱卷宗、撰寫裁判書類所費工時長，每月加班時數達可申報時數20小時並不違常，依事證來看，不能排除陳梅欽填報加班日時僅是便宜行事，而不符實際加班日時，難認陳主觀有不法意圖；陳梅欽行為縱有不當而損及司法形象，也是屬法官法、法官倫理規範懲處範疇，而非以刑法詐欺取財罪論處。

合議庭指出，檢方未積極查證陳梅欽有何貪汙治罪條例第4至6條罪嫌，僅以虛報加班時數，要求說明財產來源，與財產來源不明罪構成要件不合；法官評鑑委員會決議書雖以「超額提領現金，再分批存入自己或配偶帳戶」、「就貸款目的說詞反覆」， 認定陳違反法官工作倫理規範情節重大，但陳2012年至2018年間確實有銀行貸款等來源，難認財產增加與收入不相當，無從做出不利陳的認定。

陳梅欽（61歲）曾就讀陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍，考上輔大法律系，是司法官訓練所33期結業。2005年當時未婚的陳被檢舉性侵女網友，但司法院調查無法證實他性侵，最終記一大過處分。

檢方起訴，陳梅欽擔任法官期間，不實詐領加班費6136元，並從2012年開始多次被檢舉私下接受律師招待買春、收受賄賂，2017年12月年廉政署立案調查是否涉嫌貪瀆，查出2012至2018年間，陳梅欽及他妻子的帳戶有178筆來源不明現金匯入，共計1502萬400元。

檢方認為，陳詐領加班費，並有可疑財產未誠實合理說明，與擔任法官的俸給顯不相當，依詐欺取財、貪汙治罪條例財產來源不明罪嫌起訴。

陳梅欽供稱法官薪水年薪至少2百萬元，加上天母房屋出租所得、照顧父母，胞兄每月給6萬至10萬元等，6年收入至少有3207萬元，遠高於檢方起訴內容。

一審認為，法官審判工作核心是「法的認識與判斷」並以「自律」為原則，只要申報加班的總時數，與實際加班時數相符即可，陳梅欽在案發前後每月結案數量，均在全院民事庭法官平均數之上，甚至長期辦案績效維持在「高於同儕平均水準」。