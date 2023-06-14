與前妻口角 台南男為出氣暴打1歲托嬰成殘判4年10月

鄒姓男子的前妻受聘在台南新市租屋處照顧1歲大的男童，因與前妻口角把氣出在男童身上，連續一周以抓癢器或徒手毆打其頭部、身體及四肢，發現男童嘔吐、全身癱軟緊急送醫，迄今仍遺有腦性麻痺、癲癇及發展遲緩症狀，台南地院認鄒故意對兒童犯傷害致人重傷罪處4年10月。

檢警調查，男童母親聘雇鄒男的前妻為保母，自2019年3月起在新市區租屋處，約定每日24小時1千元。同年4月22日晚上6時許，鄒男前妻將男童帶至租屋處照顧，未料，同年4月22日晚上6時至同年月29日下午，徒手或持不詳器具毆打男童頭部、四肢、身體及背部，同年月29日下午，因男童持續哭泣、吐奶、全身癱軟、眼神無力，緊急送往診所救治，再轉往奇美醫院醫治。

而男童受有左側硬腦膜下出血、左側視網膜及左眼玻璃體出血、左額瘀傷、左耳點狀出血、背部及臀部瘀傷、左大腿及左膝瘀傷、近會陰部瘀傷等，現仍遺有腦性麻痺、癲癇、輕度智能不足及右手攣縮等後遺症。鄒男在偵查及審理時坦承不諱。

男童母親對鄒男及其前妻提起刑事附帶民事賠償，在民事部分男童請求醫療費用、勞動力減損、精神慰撫金共464萬多元，母親則請求連帶賠償精神慰撫金100萬元。而鄒男前妻部分獲判無罪，至於民事部分，鄒男及前妻應依序給付男童464萬多元、母親50萬元。

台南地院審酌，鄒男身為被害人保母的同居人，自稱偶爾會幫忙照顧被害人，竟無視被害人為稚齡的幼兒，而以抓癢器、徒手方式傷害被害人，造成被害人受有重傷害，難以健全成長，且影響日後的正常生活，並造成被害人家人傷痛及後續照顧的負擔，也間接造成國家、社會必須投注甚多人力、時間、金錢以醫治扶助被害人成長。

再考量其前科素行，犯罪後終能坦承犯行，迄未與告訴人達成和解的態度等一切情狀，認他成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪處4年10月，可上訴。

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