馬國女大生性侵擄殺命案 最高法院撤銷凶手死刑判決 發回更審

高雄市男子梁育誌3年前擄走馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審皆依強制性交而故意殺人罪判處死刑，案件上訴，最高法院今撤銷死刑判決，發回高雄高分院更審；另梁犯強制性交未遂罪、遺棄屍體各判2年10月、2年徒刑定讞，確定入獄。

2020年9月30日，梁育誌就曾在長榮大學附近台鐵高架橋下，鎖定一名落單女子下手，拖至隱密處欲性侵，經女方奮力掙扎反抗、尖叫呼救，他才鬆手立刻駕車逃離現場。

事隔不到1個月，梁育誌2020年10月28日再度開車至台鐵高架橋下便道埋伏，晚間8時許約見鍾女獨自步行欲返回租屋處，拿麻繩繩圈套住鍾女頸部，拖行至附近草叢地，以手悶壓對方口鼻、翻找身上現金、抓捏親咬胸部，再以異物性侵得逞

梁育誌長達70分鐘的犯案過程中，以繩圈緊勒鍾女脖子致死，再將鍾女遺體拖上車、擦拭血跡，隨即開車在高雄、台南各地繞行，還取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費；案發隔日下午3時，他將鍾女遺體推落阿蓮區大崗山的邊坡。

室友等不到鍾女回家，傳訊息、打電話均未獲回應，報警處理；警方在案發現場發現沾滿鍾女血跡的衛生紙團、鞋子等，調閱監視器畫面循線找到梁育誌，但他否認殺人，更誤導警方倒錯誤地點尋找鍾女，被識破後才帶員警前往棄屍地點。

橋頭地方法院一審審理後認為梁手段兇殘，再犯率超過5成，依強制性交而故意殺人等罪判死刑，褫奪公權終身；高雄高分院二審指出，一審認定梁性侵後才勒斃鍾女，但卷證資料無法釐清勒斃鍾女的時間點，依強制性交未遂罪判2年10月、強制性交殺人罪處死刑、遺棄屍體罪判2年徒刑，應執行死刑。