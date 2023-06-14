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台中番仔路庄土地糾紛 自救會長阻拆屋妨害自由遭逮送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地糾紛，纏訟40多年敗訴，法官4月指揮警方針對自救會主委林秀芬新光路17號住家強制拆除。當天僅拆了部分，地主今再次前往拆屋，林秀芬因跳進挖土機的挖斗內不離去，還自撞揚言「共存亡」警方後來在地主律師提告妨害自由下，將林依現行犯逮捕並移送法辦。

拆除人員上午約9時抵達，林秀芬查覺後即予阻擾，並跳進挖斗內。警方勸她若有其他法律訴求，可以再行提出，但林並不理會，僵持在挖斗內快兩小時。

據了解，這塊地有邱姓等3名地主，上次向法院強制執行後，因林秀芬又破壞圍籬在內搭帳棚，以及帶幼稚園小朋友入內參觀，他們擔心這樣拖下去不是辦法，也避免若任令人出入，萬一發生意外，後果不堪，因此上午再度出動機具前往拆屋。

林秀芬對屋子被拆十分激動，她在挖斗內不斷叫喊，並指拆屋違法，警方則苦勸她這樣耗下去不是辦法，而且地主委任律師已3度提告妨害自由。但林不為所動，仍持續占據挖斗內，還用頭撞挖斗，警方最後強制將她依現行犯逮捕帶走，接著機具開始拆屋，中午前即把屋子拆個精光。

據了解，番仔路庄橫跨太平的新光和新興兩里，面積有約兩公頃，其中有12落三合院。據林秀芬形容，三合院屬閩式建築，已有150年歷史，以往至今有44戶人家居住。她聲稱，當初先人是佃農，並向地主林鑽鐩租地耕作，後來林鑽鐩移民日本，土地落入建商手中，1975年因建商向地方法院聲請拆屋還地，後來即一路纏訟。

對於房屋終究被拆，林秀芬曾聲淚俱下說，她不甘心，「餘命就是要跟它配了！」不會讓財團得逞。

台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬上午跳進挖土機的挖斗內阻礙拆除。圖／民眾提供
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬上午跳進挖土機的挖斗內阻礙拆除。圖／民眾提供
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬住家先前被拆後，曾讓幼稚園小朋友入內參觀。圖／民眾提供
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬住家先前被拆後，曾讓幼稚園小朋友入內參觀。圖／民眾提供
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬住家今被全部拆光。圖／民眾提供
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬住家今被全部拆光。圖／民眾提供

提告 律師 自撞

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