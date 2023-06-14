計程車保險新制 立委：有重複保險之虞
計程車責任險新制上路，卻讓駕駛重複投保被扒皮！民進黨立委張廖萬堅14日召開記者會表示，去年《公路法》修法要求計程車強制投保「旅客責任險」，但與原有的車隊保險重疊，導致駕駛被扒兩層皮，交通部應建立確實的指引。交通部路政司簡任技正王基洲回應說，新制保險與原先的車隊保險只要兩選一，已發函告知各大車隊，避免駕駛重複投保。
責任險疊床架屋
張廖萬堅說，去年立法院通過公路法65條修正案，並有一年的宣導期，要計程車客運業強制投保「旅客責任險」，應投保每名乘客新台幣150萬元以上旅客責任保險（含死亡、失能及傷害醫療費用），如果計程車司機未依照規定投保的話，最高面臨3萬元的罰鍰。
然而，他指出，法規將於今年6月15日上路，司機將開始被要求投保，但過去計程車隊就已經有「旅客運送業責任保險」，導致駕駛重複投保，形同是一頭牛被扒兩層皮。
台北市全國計程車駕駛產業工會成員也指出，新制上路，許多車行還搞不懂狀況，要求除了原有的「旅客運送業責任保險」，還要再加保新的「旅客責任險」。他指出，車行投保的「旅客運送業責任保險」，只保障車行派遣的客人，對駕駛路招、自行接洽的散客，卻沒有保障。
保險兩選一即可
交通部路政司簡任技正王基洲回應說，新法上路之後，駕駛只需要在「旅客責任險」與「旅客運送業責任保險」兩選一即可，交通部已發函給各計程車隊進行說明，避免相關亂象再度發生。
針對車隊的保險僅保障駕駛派遣的客人，但不保障駕駛自行接洽散客的質疑，王基洲回應，無論是車隊派遣或是駕駛自行招攬，一旦發生意外，車行的保險就是要保障，不可只保障特定乘客。
對此，張廖萬堅呼籲，交通部應清查重複投保的亂象，並針對保險範圍、投保方式，駕駛與車隊的責任，列出詳細的Q&A，才能不讓駕駛霧煞煞。
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