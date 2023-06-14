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她抱怨鄰桌女同事點蚊香挨打 勸架同事卻袒護對方稱沒看到

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名在工地上班的陳姓女子，因為不喜歡蚊香味道，與點蚊香的鄰桌同事徐姓女子起爭執，遭徐女打傷左肩和背，事發當時明明有同事勸架，但事情鬧進派出所，勸架同事均袒護對方稱沒看到動手，最後是法院調查才還她公道；桃園地院審理此案，今依傷害罪判徐女拘役20日，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，陳女因為討厭蚊香味道，前年5月見徐女在冷氣房內點蚊香，於是開電風扇吹散味道，未料徐女不想吹電風扇。雙方為了風扇方向和點蚊香與否爭論不休，引來陳姓、林姓2名男同事勸架，但在勸架過程中，徐女突然動手拍打陳女，導致陳女左肩和左背挫傷，因此衍生傷害案。

案發後，徐女否認傷害，而勸架的陳男和林男為了息事寧人，均稱「沒有打架」、「沒發生什麼事」等語；陳女心碎，所幸事發當時有用手機錄音。她將錄音檔命名為「哭著按電腦結束」作為呈堂證供，經法院調查才討回公道。

法院調查，陳女的錄音檔錄到她與徐女爭辯，過程中一度尖叫、大喊並質問徐女「你幹嘛」，勸架的陳男也隨即發聲對徐女說「不要動手動腳的」，因此認定陳、徐雙方確有衝突。陳男和林男雖然證稱現場沒人打架，但陳男無法解釋當初為什麼要說「不要動手動腳」等語，其證詞明顯是避重就輕。

法院認為徐女不思理項溝通解決歧見，相互包容尊重，反以肢體暴力解決問題，顯見自我控制能力欠佳，且犯後矢口否認，未能與陳女達成和解，因此量尺其刑。

陳姓女子為了蚊香味道同事徐姓女子爭執，遭對方打傷，事發當時明明有同事勸架，但事情鬧進派出所，勸架同事均袒護對方稱沒看到動手，直到法院調查才還她公道（示意圖）。本報資料照片
陳姓女子為了蚊香味道同事徐姓女子爭執，遭對方打傷，事發當時明明有同事勸架，但事情鬧進派出所，勸架同事均袒護對方稱沒看到動手，直到法院調查才還她公道（示意圖）。本報資料照片

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