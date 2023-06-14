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前法官陳梅欽被控財產來源不明等案 二審仍判無罪

中央社／ 台北14日電

前士林地院法官陳梅欽被起訴涉嫌詐領加班費，另有1537萬餘元財產來源不明。一審獲判無罪。二審高院今天宣判，仍認為全案罪證不足，判決無罪。可上訴。

全案起於，陳梅欽自民國84年起擔任法官，因不實報加班、騷擾部屬，108年間被司法院職務法庭判決免除法官職務，後轉任律師。律師懲戒委員會110年決議將他停止執行律師職務，可請求覆審，尚未確定。

士林地檢署110年以陳梅欽涉詐領加班費新台幣6136元，又有1537萬餘元財產來源不明，依詐欺取財、財產來源不明等罪嫌起訴。

一審士林地方法院認為，陳梅欽案發前後各月結案數量，都在士院民事庭平均之上，若非確有加班事實，當無從長期將辦案績效維持在高於同儕平均的水準，又檢察官無法舉證，難以認定陳梅欽申報加班費有不法意圖。

一審指出，陳梅欽被民眾檢舉收賄的內容空泛，因檢察官無法證明陳梅欽涉犯貪污治罪條例收賄、圖利等罪嫌，因此判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，不能排除陳梅欽填報加班天數為便宜行事，導致與實際加班日期不符；又檢察官未積極查證，僅認為陳梅欽虛報加班費，便要求陳說明財產來源，不符合財產來源不明罪的構成要件。

二審指出，雖然法官評議委員會評鑑決議書認為陳梅欽有「超額提領現金，再分批存入自己或配偶帳戶」、「就貸款目的說詞反覆」的可疑行為，因此認定陳梅欽違反法官工作倫理規範情節重大，但從陳梅欽於101年至107年間確有銀行貸款等款項來源，難認有財產增加與收入顯不相當，仍判決陳梅欽無罪。可上訴。

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