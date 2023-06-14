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思覺失調男弒母分屍 二審仍判無期徒刑

中央社／ 台北14日電

患有思覺失調症的朱姓男子疑不滿母親約束其金錢、成家等，持刀弒母再分屍裝垃圾袋丟棄，一審依殺直系血親尊親屬等罪判處無期徒刑。二審今天宣判，仍判處無期徒刑。可上訴。

朱男今天到庭聽判時表示，母親把他送醫，想把他關在醫院，應該是犯下自衛過失致死，怎麼可以判帶著一顆懺悔之心的人重刑，應該撤銷判決。

一審新竹地方法院判決指出，朱男患病原住在安養之家，民國110年9月被母親接回照顧，雙方卻發生衝突，朱男持菜刀殺害母親，再以砂輪機分屍，裝進垃圾袋丟棄。

朱男分屍過程中受傷赴醫院手術住院，醫院聯繫不上朱母，改通知朱男的舅舅；舅舅到朱男家中找人時發現有大量鮮血，向警方報案。

朱男恐東窗事發，聯繫清潔人員打掃家裡並佯稱血跡是殺豬所致；因朱男無法交待母親行蹤，警方調閱社區監視器，發現朱男提垃圾袋滲出血跡並丟棄社區子母垃圾車。

一審認為，朱男坦承犯行，經鑑定罹患思覺失調症，但朱男坦承弒母作案計畫是策劃4個月後才動手，且犯後毀屍滅跡，足以證明朱男的辨識行為違法能力未達不能辨識或顯著減損程度。

合議庭認為，朱男砍刺母親數刀致死，事後又支解屍體，丟棄毀跡，手段凶殘，審酌因母子間金錢運用、治療方式與控管等衝突，以致母子關係長期僵化，加上罹病影響朱男選擇能力，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，朱男砍殺母親，並稱「砍脖子才會死」，有殺人之直接故意；又朱男自覺殺母即可擺脫控制，進而成家立業，所述情節並不存在「現在不法之侵害」，非基於防衛自己或他人權利， 因此不屬於正當防衛。

二審認為，朱男以凶狠手段剝奪母親生命，又為免犯行遭司法審判，支解母親屍體後丟棄，已破壞社會安寧秩序，其犯行並無足以引起一般同情而堪憫恕之虞，朱男上訴主張原審量刑過重為無理由，仍判處無期徒刑。可上訴。

思覺失調症

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