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連續喝了3天...雲林男酒後持棍打死7旬老母 判刑19年6月
雲林縣林內鄉46歲洪姓男子去年10月持木棍將75歲老母親毆打重傷，木棍因強大力道斷成2截，洪母被送醫搶救後不治，洪男被法院羈押，雲林地方法院今天宣判，洪男犯殺害直系血親尊親屬罪，判處19年6個月有期徒刑。
純僕的林內鄉一處民宅，去年10月驚傳子弒母的悲劇，46歲洪姓男子某天上午酒後，持木棍毆打高齡75歲的老母親，致其嘴角出血、牙齒斷裂，重傷送醫救治，她因頭部受到重擊，致出現外傷性顱骨骨折、顱內出血等情況，最後導致中樞神經衰竭死亡。
事發當時，洪男的哥哥也在場，目睹一切的他立刻上前阻止弟弟的家暴行為，但頭部也被木棍打到受傷；警方到場後對洪男實施酒測，發現他的酒精濃度每公升達1.13毫克，已達酒精中毒程度，檢方深入調查發現，他在案發日前，已連續喝了3天酒。
洪男酒醒後否認殺害母親，根據調查，他長年飲酒，不過期間與母親都是正常相處，僅有1次曾因爭吵而動手打過母親的紀錄。
雲林地方法院認為，洪男因過量飲酒產生酒精中毒現象，思考、理解、判斷等能力顯著減低，情緒不穩定，失去自制力，有明顯的認知受損，甚至意識混亂的現象，已因酒後產生精神障礙及心智缺陷，處於辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低狀態，因而失控下手殺害母親，符合減刑條件。
至於為何不判死刑，法院認為，洪男雖生活習性不佳，但沒有任何刑事前科，無明顯反社會人格，是否還能再教化也做為考量，最終認為不能判死，但如量處無期徒刑尚屬過重，不符罪刑相當原則，因此在兼顧應報、一般預防、特別預防犯罪等多元刑罰目的下，判處19年6個月有期徒刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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