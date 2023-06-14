快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一早改裝機車轟鳴被攔檢 桃園越籍男被逮才知自己被通緝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名越南籍騎士今上午騎著改裝排氣管機車上路，被執勤員警攔查意外發現他遭通緝，騎士卻一頭霧水，進一步了解原來通知書被寄到老家，但騎士久未與家人聯繫，對此警方依法解送歸案，改裝排氣管部分則通報相關單位裁處。

桃園分局青溪派出所員警今上午8點多執行靜桃專案取締噪音車，於三民路三段與永安路口發現一部改裝排氣管機車，立即進行攔檢，經查已歸化本國的24歲越南籍阮姓機車騎士表示，機車是跟朋友借來上班代步用的，對於改裝的部分不清楚。

結果員警在清查其身分時，發現他因涉及酒駕案件遭通緝，阮男當場大吃一驚，表示自己完全不知道有收到通知，後經瞭解阮男戶籍在高雄，因為久未與家人連絡，沒有收到通知，全案依法解送歸案，另改裝排氣管部分則通報相關單位裁處。

桃園分局自6月1日起執行「靜桃專案」，至昨日環警監聯合稽查，共計取締告發噪音超標車輛41件、蒐證通報將近800件，桃園警方持續與環保及監理單位合作，強力執法取締違規改裝車輛，呼籲汽機車駕駛人勿擅自改裝車輛製造噪音，違規者將通報相關單位裁罰。

警方依法將男子解送歸案，改裝排氣管部分則通報相關單位裁處。記者周嘉茹／翻攝
警方依法將男子解送歸案，改裝排氣管部分則通報相關單位裁處。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍騎士騎著改裝排氣管機車上路被攔查，才發現自己早被通緝。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍騎士騎著改裝排氣管機車上路被攔查，才發現自己早被通緝。記者周嘉茹／翻攝

桃園 噪音 通緝

延伸閱讀

桃園查改裝車直搗車行挨批 律師「2理由」力挺環保局

桃園1場告別式4幫派200多黑衣人悼祭 警盤查抓2通緝犯

桃園這地下道屢爆車子卡住車禍 竟因路況不熟硬闖限高

桃園女陷Line虛擬幣投資詐騙 警銀聯手保住夫妻231萬

相關新聞

高雄騎士進待轉區被開單怨警太閒 網譁然：根本是陷阱

高雄1名網友在臉書社團貼出1張罰單，照片是機車要進待轉區，因待轉區前畫設槽化線，而且缺乏內縮空間，迫使機車須經過槽化線才...

影／他弒母支解丟垃圾車今判無期 竟當庭斥法官：怎可這樣對我？

朱姓男子弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱血跡是「殺大豬」留下，一審依殺直系血親尊親屬、遺棄屍...

雞排妹批診所做壞她大腿一審判賠90萬 二審換她逆轉勝免賠

宅男女神「雞排妹（已改名鄭采勻）」在臉書粉專稱自己大腿18歲時被高雄元和雅醫美診所「整壞了」，還爆料該診所糾紛不少，元和雅不滿求償300萬元。

im.B吸金案 大帳房顏妙真遭聲押禁見

台北地檢署偵辦「im.B」吸金案，為釐清不法所得金流，昨第三度傳喚im.B大帳房、母公司台灣金隆科技協理顏妙真，訊後檢察...

台中醫師打牛奶針釀3死 更一審因一理由從6年減為4年

台中市林姓醫師在8年前擅自替戒毒癮的病患注射「牛奶針」，釀3人死亡，林被依過失致死罪送辦，全案歷經一審、二審審理，刑度都...

連續喝了3天...雲林男酒後持棍打死7旬老母 判刑19年6月

雲林縣林內鄉46歲洪姓男子去年10月持木棍將75歲老母親毆打重傷，木棍因強大力道斷成2截，洪母被送醫搶救後不治，洪男被法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦