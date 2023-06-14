一早改裝機車轟鳴被攔檢 桃園越籍男被逮才知自己被通緝

桃園市桃園區一名越南籍騎士今上午騎著改裝排氣管機車上路，被執勤員警攔查意外發現他遭通緝，騎士卻一頭霧水，進一步了解原來通知書被寄到老家，但騎士久未與家人聯繫，對此警方依法解送歸案，改裝排氣管部分則通報相關單位裁處。

桃園分局青溪派出所員警今上午8點多執行靜桃專案取締噪音車，於三民路三段與永安路口發現一部改裝排氣管機車，立即進行攔檢，經查已歸化本國的24歲越南籍阮姓機車騎士表示，機車是跟朋友借來上班代步用的，對於改裝的部分不清楚。

結果員警在清查其身分時，發現他因涉及酒駕案件遭通緝，阮男當場大吃一驚，表示自己完全不知道有收到通知，後經瞭解阮男戶籍在高雄，因為久未與家人連絡，沒有收到通知，全案依法解送歸案，另改裝排氣管部分則通報相關單位裁處。