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高雄騎士進待轉區被開單怨警太閒 網譁然：根本是陷阱

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1名網友在臉書社團貼出1張罰單，照片是機車要進待轉區，因待轉區前畫設槽化線，而且缺乏內縮空間，迫使機車須經過槽化線才能進待轉區，但遭人檢舉，警方也開出900元罰單。貼文引起議論，有人批評「根本是陷阱」。

高雄市交通局表示，槽化線的作用是為引導駕駛人循指示路線行駛，以維護駕駛人行車安全，不但禁止跨越，也禁止停車。有網友在留言上標示高雄市議員黃捷，黃捷今天中午回覆，「此案已交由交通局協助改善，交通局2周內會調整標線」。

貼文罰單的違規日期在4月26日，遭檢舉的地點在高雄市前鎮區凱旋四路與忠誠路口，照片上是機車正騎過槽化線，由高雄市警前鎮分局以「不遵守道路交通標線之指示」，依道路交通管理處罰條例，開出可罰900元罰單。

貼文者不服，留言「台灣最美的風景─人太閒」，罰單一貼網就引起議論。貼文者也另表示「小弟準備申訴，看看我們監理站（編按，應為交通事件裁決中心）大哥怎麼說」。

網友紛紛留言，「根本是陷阱」、「檢舉的那些人真的是太閒」。

開單的高雄市警前鎮分局今天表示，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，「槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越」，違規跨越或行駛槽化線者，可處900元至1800元罰鍰；對於民眾反映槽化線設置於機車待轉區前，有違正常駕車行駛路線，前鎮分局將函請交通局會勘，如確屬不合理工程，將函請交通局裁決中心撤銷罰單。

機車騎士遭檢舉的地方，就在前鎮區凱旋四路、忠誠路口，明顯槽化線擋住機車直行進待轉區去路。圖／擷自Google map
機車騎士遭檢舉的地方，就在前鎮區凱旋四路、忠誠路口，明顯槽化線擋住機車直行進待轉區去路。圖／擷自Google map
騎士遭檢舉行駛槽化線，在臉書社團貼出罰單，留言「台灣最美的風景─人太閒」。圖／擷取自臉書高雄五甲大小事
騎士遭檢舉行駛槽化線，在臉書社團貼出罰單，留言「台灣最美的風景─人太閒」。圖／擷取自臉書高雄五甲大小事

罰單 高雄市

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