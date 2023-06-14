台中烏日「靜城」名列前茅 這熱點降3成居民：安靜多了

台中市烏日警分局今天說，配合市府「靜城專案」，統計至6月12日，通報噪音車2191件，取締超速2537件，執行件數名列前茅，取締熱點集中在台一線及支線，較執行之初降3成，收效良好，沿線居民感受到「安靜多了」。

烏日警分局說明，台中市政府4月26日起至6月30日推動靜城專案，全面取締噪音改裝車輛並重罰。分局鼓勵員警運用環保署「噪音通報網」上網通報疑似噪音改裝車，再由環保局、監理所召回調查；市警局也全面以移動式測速照相讓改裝噪車現行，並對車主開單，並要求改回原裝零件。

烏日警分局說，「靜城專案」期間針對烏日區中山路、新興路、建國路、環中路、大肚區沙田路、華山路、華南路、龍井區中華路、向上路、臨港路、西濱路等易出現超速、常被檢舉噪音車擾人清夢路段強力執行「靜城專案」勤務。

烏日警分局說明，超速違規依道路交通管理處罰條例最高處2400元罰鍰；另車輛經上傳「疑似噪音車通報環保署噪音車輛檢舉網」後，由環保局或監理單位召回檢驗，不合格將依法開單，最高可處3600元罰鍰。

烏日分局統計，靜城專案至6月12日，通報噪音車2191件，取締超速2537件，在全市各分局中，通報數名列前茅、測照速也具強大嚇阻作用。執行熱點集中在台一線如烏日區新興路、中山路、龍井中華路等，以及台一線支線包括向上路、西部濱海快速公路等，執行件數較四月底降3成。