im.B吸金案 大帳房顏妙真遭聲押禁見

台北地檢署偵辦「im.B」吸金案，為釐清不法所得金流，昨第三度傳喚im.B大帳房、母公司台灣金隆科技協理顏妙真，訊後檢察官認為顏女有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，若成功收押將是全案第6名遭羈押的被告。

身為大帳房的顏女，在檢方首波偵辦後便遭聲押，經法院裁定以30萬元交保，後來檢方2度約談，將她加保60萬元，昨天第3度約談後再度將她聲押。

據了解，因顏女對於im.B金流掌握居於關鍵地位，加上日前新竹營運長陳振中被檢方發現有嚴重滅證行為，檢方擔心當中金流出現斷點，且顏女在外恐有勾串、串證之虞，因此向法院聲押禁見。