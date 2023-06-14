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im.B吸金案 大帳房顏妙真遭聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦「im.B」吸金案，為釐清不法所得金流，昨第三度傳喚im.B大帳房、母公司台灣金隆科技協理顏妙真，訊後檢察官認為顏女有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，若成功收押將是全案第6名遭羈押的被告。

身為大帳房的顏女，在檢方首波偵辦後便遭聲押，經法院裁定以30萬元交保，後來檢方2度約談，將她加保60萬元，昨天第3度約談後再度將她聲押。

據了解，因顏女對於im.B金流掌握居於關鍵地位，加上日前新竹營運長陳振中被檢方發現有嚴重滅證行為，檢方擔心當中金流出現斷點，且顏女在外恐有勾串、串證之虞，因此向法院聲押禁見。

由台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「im.B」遭爆吸金詐騙，全台逾5000名民眾共遭騙25億元，事後投資人也發現債超過9成都是假的。全案目前已有實際負責人曾耀鋒（化名曾國緯）、公司董事長曾父曾明祥、曾的女友張淑芬、財務主管潘志亮及新竹營運長陳振中5人遭羈押禁見。

im.B大帳房顏妙真（中）遭北檢聲押禁見。記者房荷庭／攝影
im.B大帳房顏妙真（中）遭北檢聲押禁見。記者房荷庭／攝影

新竹 吸金 詐騙

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