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囚褲不合 北監收容人怒「你沒被HIV咬過？」 打傷管理員

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台北監獄一名陳姓男子入監服刑辦理新收人犯作業時，因囚服不合身，暴走狂毆江姓管理員，過程還不斷大喊「你沒被HIV的病人咬過」等語，失控程度得靠旁人拉架才能制止，脫序行為也導致江員身體多處受傷，但他矢口否認，辯稱不知對方傷勢從何而來，最後被桃園地院依傷害罪判拘役50日，得易科罰金。

判決指出，陳男是前年1月29日入監服刑，當天他在新收中心更換囚服時，因為覺得褲子不合身，就把囚服扔到地上，以此表達不滿。後來，江姓管理員上前詢問狀況，他突然暴走，對著江員咆哮「我是HIV病患」、「你沒有被HIV的病人咬過」等語，見對方要將自己上銬還頑強抵抗，拉扯對方衣服並揮拳攻擊，導致對方頸椎脊椎滑脫、頸部肌腱拉傷、腰部及骨盆扭傷等情。

審理時，陳男矢口否認傷害，辯稱沒有揮拳打對方，不知道對方傷勢從何而來，但由於其他管理員指證歷歷，稱他衝突當下曾說「我是HIV，我咬你」等語，江員在衝突結束後也馬上趕到醫院驗傷，加上監獄監視器拍到衝突過程，說法最後未被採信。

法院認為，陳男暴行不僅損及公務機關依法執行職務的嚴正性，也漠視國家公權力，所為應予非難，審酌他犯後矢口否認，因此量處其刑。

陳姓男子入監時為了囚褲尺寸不合暴打管理員，被桃園地院依傷害罪判拘役50日（示意圖）。本報資料照片
陳姓男子入監時為了囚褲尺寸不合暴打管理員，被桃園地院依傷害罪判拘役50日（示意圖）。本報資料照片

監獄 監視器

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