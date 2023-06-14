雞排妹批大腿被做壞二審逆轉勝 診所反擊：寫真靠修圖？

宅男女神「雞排妹（已改名鄭采勻）」在臉書粉專發文稱大腿18歲時在高雄元和雅醫美診所「整壞了」，元和雅不滿對雞排妹求償300萬元，一審認為雞排妹損害元和雅商譽，判賠90萬元，她不服上訴，高雄高分院合議庭認為雞排妹發文屬合理評論，逆轉改判雞排妹勝訴，免賠元和雅確定。

雞排妹和元和雅因代言問題對薄公堂多次，這次因整形問題再鬧上新聞版面，面對今判決結果，元和雅今表示遺憾，若手術在2012年時就做失敗，怎麼可能等了8年後才說？況且雞排妹這8年期間，幾乎年年都出寫真集，難不成全都是靠修圖？只能尊重法院的判決。

「雞排妹」2012年出道時和元和雅簽立肖像權合約，同年8月還出版個人寫真集「18歲的禮物」，元和雅大方認購寫真集，雞排妹也在文中標註「感謝元和雅！！！好喜歡現在的自己啊！」

2020年12月23日，雞排妹在臉書分享僅穿內衣、內褲的露背照，寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。

事後陸續有網友私訊她，闡述在診所的整形經過，雞排妹也將雙方對話內容轉貼在臉書專頁，還特別加註「被整壞的苦主之一」，元和雅發現後，認為雞排妹詆毀診所聲譽，提告妨害名譽。

刑事部分被高雄地檢署認定不構成妨害名譽，不起訴雞排妹，元和雅診所聲請再議也被高雄高分檢駁回，元和雅不滿商譽受損，另提民事告訴，求償300萬元。

高雄地院法官審理時，翻閱雞排妹寫真集，認為雞排妹雖稱「大腿有大面積肉眼可視凹凸不平」，但寫真集看不出異樣，轉貼他人指控前未加查證，已侵害元和雅商譽，因此判她應賠90萬元。

雞排妹不服上訴，高雄高分院合議庭認為，雞排妹發文是對手術經驗的意見表達，並非憑空捏造或惡意而為之，且她轉述他人言論的內容，已提供訊息來源佐證，應有合理查證，醫美診所服務技術屬於可受公評事項，即便用詞令元和雅診所不快，仍屬適當評論，受言論自由保障，今判雞排妹免賠。