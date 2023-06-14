女大生自撞路樹不治 父母告高市府獲賠44萬

女大生騎車行經阿蓮區民生路，為超車靠右撞上路旁歪斜樹幹送醫不治，她的父母向高市府求償559萬。高雄地院認定養工處未定期修剪有疏失，依過失比例8%判賠44萬多。

高雄地方法院審理時，市府工務局以路樹未侵入車道，且依據鑑定報告，應女當時已違規駛出路面邊線，且有超速情形等理由抗辯。

法官經勘驗現場畫面，發現應女撞上的路樹確實有部分樹體侵入車道，有妨礙公眾通行，影響公共安全之虞，且應女若非為超車加速行駛，應不致自撞路樹，據此認定須負大部分責任。

合議庭認為，養工處身為路樹管理維護機關確實有疏失，經綜合相關事證認定養工處須負8%責任，因此判賠新台幣44萬多元，全案仍可上訴。

一審判決指出，女大生民國110年4月23日上午騎車行經阿蓮區民生路段時，發現前方有輛腳踏車，因此為超車靠右加速行駛，卻不慎撞上路旁歪斜樹幹，致臉部變形、顏面骨折、神經性休克等經送醫不治。女大生父母認定養工處有管理疏失，向市府提出國賠聲請遭駁回後，向法院提告求償559萬多元。