收不到3.5萬工程款 鐵工恐嚇客戶遭訴

一名潘姓鐵工去年7月間，替北市大安區許男施作屋頂逃生洞工程，後來雙方發生糾紛，許男拒絕支付3.5萬工程款，潘男氣憤之餘竟傳訊恐嚇對方，表示再不給錢將採取進一步手段「我也不知道那一招你會受不了」，許男因心生恐懼而報警提告，台北地檢署今依恐嚇罪將潘男起訴。

檢警調查，家住新北市板橋的潘男，去年7月承接許男位於北市大安區光復南路老舊公寓頂樓逃生孔工程，內容除要將頂樓樓梯間的水泥天花板打穿，並在孔洞上加蓋一個不鏽鋼蓋，以利防水及逃生。

後來雙方就施工過程有爭議，許男於是不願支付3.5萬工程款，不料潘男竟連續傳訊給對方，表示「沒有拿3倍的錢來，我就出招了」、「那一招自己想，我也不知道那一招你會受不了」等語。