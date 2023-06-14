聽新聞
test
0:00 / 0:00
收不到3.5萬工程款 鐵工恐嚇客戶遭訴
一名潘姓鐵工去年7月間，替北市大安區許男施作屋頂逃生洞工程，後來雙方發生糾紛，許男拒絕支付3.5萬工程款，潘男氣憤之餘竟傳訊恐嚇對方，表示再不給錢將採取進一步手段「我也不知道那一招你會受不了」，許男因心生恐懼而報警提告，台北地檢署今依恐嚇罪將潘男起訴。
檢警調查，家住新北市板橋的潘男，去年7月承接許男位於北市大安區光復南路老舊公寓頂樓逃生孔工程，內容除要將頂樓樓梯間的水泥天花板打穿，並在孔洞上加蓋一個不鏽鋼蓋，以利防水及逃生。
後來雙方就施工過程有爭議，許男於是不願支付3.5萬工程款，不料潘男竟連續傳訊給對方，表示「沒有拿3倍的錢來，我就出招了」、「那一招自己想，我也不知道那一招你會受不了」等語。
由於潘男施工時，已清楚得知許男住家地址及周遭地形，許男收到訊息後，認為自己和家人人身安全遭到恐嚇，於是報警提告，警方循線傳喚潘男到案後，將他移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言