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雞排妹稱整形做壞遭診所求償 二審逆轉判免賠

中央社／ 高雄14日電

藝人雞排妹因認為大腿曾抽脂做壞要補救，向手術的高雄元和雅診所提告撤廣告照，結果反遭診所求償300萬。一審認侵害元和雅商譽判賠90萬元，高雄高分院今天逆轉判免賠定讞。

台灣高等法院高雄分院上午改認定雞排妹未侵害商譽，判決免賠半毛錢，全案定讞，詳細判決理由仍待法院稍晚公布。

一審判決指出，本名鄭家純的雞排妹曾在個人臉書發文指出，「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救」，並向當年合作抽脂的高雄元和雅診所提告，要求撤掉診所門口柱子廣告照，求償新台幣150萬。

元和雅醫美整形集團委任律師葛光輝民國109年底出面召開記者會指出，雙方合約並無載明照片授權使用期限，不會撤下。另針對雞排妹提到「抽脂手術做壞了」部分，葛光輝也前往高雄地方法院反告雞排妹，求償名譽損失300萬元。

葛光輝當時指出，雞排妹多年前和診所簽訂肖像權發表合約，合約中委請雞排妹應擔任診所見證人，配合療程提供術前、術後的拍攝照片供診所刊登。診所並免費提供雞排妹大腿抽脂服務。

葛光輝說，雞排妹抽脂後在民國101年8月出版個人寫真集「十八歲的禮物」，裡頭還大幅標註「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」，並在該頁附上修長雙腿照片，可見她對抽脂手術成果十分滿意，也對元和雅表達感謝之意。

一審高雄地方法院法官審理時，依據雞排妹當年在寫真集內頁寫下「感謝元和雅，願意為了喜愛我的你們，做很多的努力，讓自己能夠更完美的呈現」等語，據此認定若當年手術已造成其大腿異樣，應該不會發表這些感謝詞，且從其提出的照片等證據中，看不出有大腿肉眼可視凹凸不明等。

合議庭考量雞排妹身為具一定知名度演藝公眾人物，卻在個人公開臉書發表負面言論，可認高雄元和雅診所商譽權確實受侵害，進而導致民眾不願前往接受醫學美容服務，且因她始終未盡查證義務證明，據此判賠應賠償元和雅診所90萬元。

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