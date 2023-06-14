台中醫師打牛奶針釀3死 更一審因一理由從6年減為4年

台中市林姓醫師在8年前擅自替戒毒癮的病患注射「牛奶針」，釀3人死亡，林被依過失致死罪送辦，全案歷經一審、二審審理，刑度都略有減輕，從6年減至5年6月，更一審今宣判，認為林已與家屬達成和解，撤銷原判決，改判4年徒刑。

此案今天上午在台中高分院宣判，合議庭撤銷原判決，分別依過失致死罪3罪，分別判處1年8月、1年9月、2年徒刑，主要是因為林已與家屬達成和解，因此撤銷改判，全案仍可上訴。

判決指出，台中市林姓醫師（67歲）在大里區開設診所，他涉嫌在2015年6月至2016年4月，未依應評估項目仔細評估和檢查病患是否適宜施打牛奶針，也未經受麻醉或加護照顧訓練的醫師診斷，就開立牛奶針搭配其他注射液，由診所內的人幫病患施打，致林姓、廖姓及邱姓男子暴斃。

全案在台中地院審理時，認定林男犯下過失致死罪，一共3罪，分別宣告有期徒刑2年2月、2年6月、3年，應執行有期徒刑6年，另被訴販賣第四級毒品部分則判決無罪。

全案上訴二審後，林男仍否認有醫療過失，辯稱廖男等3人另外施用毒品才中毒死亡。

一、二審審理期間都認定，根據證人證詞、法務部法醫研究所鑑定報告書、衛生福利部醫事審議委員會鑑定報告書，扣案的「普洛福靜脈注射液」針劑等證據資料，認定林男醫療過程不符「醫療常規」而有過失，與廖男等3人死亡有因果關係。