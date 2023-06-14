影／他弒母支解丟垃圾車今判無期 竟當庭斥法官：怎可這樣對我？

朱姓男子弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱血跡是「殺大豬」留下，一審依殺直系血親尊親屬、遺棄屍體判無期徒刑。台灣高等法院今駁回朱與檢方上訴，朱聽完判決後相當不服氣，斥問審判長怎麼可以判帶著一顆懺悔之心的人重刑？還說自己犯的應是「自衛過失致死」，要求合議庭立即撤銷判。

28歲的朱姓男子父親早逝，他與母親（55歲）相依為命，朱有傷害前科。朱因遭母親安排入住康復之家，心生不滿，2021年9月5日晚間，趁母親向康復之家請假帶他回家時，拿菜刀砍殺母親脖子、手動脈，母親氣絕身亡。事發隔天，朱因使用砂輪機肢解母親屍體時傷了自己的手腳，到醫院就醫，院方評估要動手術，聯繫家人簽立同意書卻找不到朱母，通知朱的舅舅到醫院。

同年月7日上午，朱的舅舅到姊姊住處查看，發現客廳有大量鮮血，向警方報案；朱當時還在醫院，稱血跡是自己受傷造成，博取舅舅和警方信任，10日他卻逃院回家，找清潔公司清理現場。舅舅接獲醫院通知朱逃院，再次報案，當天到朱的住處將他強制就醫。

因朱母始終未出現，警方懷疑起朱，除派員到醫院戒護，調閱社區監視器卻發現朱母5日晚間返家後就沒出門，6日朱拖4包黑色垃圾袋至社區1樓垃圾子母車丟棄，垃圾已被載往焚化爐。警方研判朱弒母且分屍。鑑識人員在朱的住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，朱否認殺人，稱現場血跡是「殺大豬」所留下。

朱母曾在雜記裡寫道「我不敢與兒子住在一起，雖然我疼愛憐惜，他有殺我的想法，過去有種種惡劣行為，實際上我力氣比他小，無法對抗他的破壞行為。」證明被害人在案發前一面照料兒子，卻又擔憂暴力，情感、互動糾結。新竹地院認為朱手段凶殘且計畫性弒母，但因他罹患思覺失調症，判他無期徒刑。

高院開庭時，朱認為法官應好好調查刑法第57條1至10項的科刑基礎，這對替他減輕刑度有幫助。朱聲稱母親從小對他施暴，他長大反制，法官詢問母親是如何對他施暴？朱卻答稱「小時候成績差、沒禮貌」會被母親「打1下」。朱還認為在法庭上一問一答「太過幼稚」，希望法官在看完他的書狀後「回文」；他稱將他關在監獄裡頭不是解決問題的方法。

朱姓男子今天聽判後，開始在法庭上無理取鬧，聲稱母親將他送醫，是想把他關到老死、關到永世不得超生，他犯的只是「自衛過失致死」，法官應立刻撤銷他的殺人罪判決。

審判長在法庭上仔細說明朱犯的罪，朱依然表示不該判帶著懺悔之心的人重罪，並應讓他交保獲釋放。檢察官表示，朱自稱在看守所有定期服藥，但在法庭上居然如此表現，法官應叮囑所方查看朱是否有按時服藥，若交保，將對社會造成重大危險。在法官宣布退庭時，朱則喊「你為何這樣對我？我不離開、我不離開」。