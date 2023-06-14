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台中已婚師外遇高中女生 網傳性愛片詐她「下架費」判2年3月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓已婚男子5年前擔任安親班教師時，認識女高中生，以每月提供現金、禮物方式，與她交往4年。期間與女學生拍攝性愛影片，後來因蔡妻發現後提告，蔡因不滿女子欲在爭訟時將責任推給他，所以在網路散布性愛影片，還以「下架費」理由誆騙女子。二審今維持一審刑度，依違反個資法等罪判蔡2年3月徒刑，其中3月得易科。

判決指出，蔡姓男子已婚、育有二子，5年前從事安親班教師工作，期間蔡認識一名讀高中的女學生，蔡以每月提供8000元、禮物等代價，與女學生交往，時間從女子讀高中至大學，長達4年時間，外遇期間，蔡會與女子拍攝性愛影片，直至2021年間，蔡妻發現後，蔡承認不倫關係，還把性愛影片提供給妻子作為提告證據。

蔡男後來得知，女子欲在法院爭訟時，將責任推卸給他，以避免高額的賠償金額，蔡因而心生不滿，先傳訊恐嚇女子「弄一些USB還是什麼、我會馬一馬、大概全世界會看到」等語，揚言將性愛影片上傳網路。

蔡男在2021年4月間，陸續將他與女子拍攝的性愛影片，上傳到「伊莉論壇」、「520cc」、「85TUBE」、「5F自拍」等色情網站，還附上「○○店千金」、「台灣流出不看會後悔系列」等關鍵字，甚至附上女子的IG帳號、家庭相片，以讓外界辨識性愛影片中的女子是何人。

同年月22日，蔡男再透過女子友人告知，佯稱存放性愛影片的手機遺失，發現性愛影片在網路流傳，若要下架性愛影片，需要「下架費」1.2萬元，女子告知願意負擔一半6000元，還親手交給蔡男，但後來女子才發現，下架影片根本無須費用，才知受騙。

女子委由律師向警方提出告訴，警方搜索蔡男住處，查扣電腦主機、硬碟、手機機1支、記憶卡、隨身碟等贓證物。

一審審理時，蔡男否認性愛影片是由他流出，強調不知道性愛影片如何流出，可能是因他手機遺失造成。

不過法官認為，根據卷證資料，蔡男先向女子恐嚇要流出影片後，事隔數日影片即流出，時間緊接，而且影片有女子的全家福照片、生活照，以及女子IG等個資，若是如蔡男所說，手機遺失後，被人流出性愛影片，該拾獲人與女子無冤無仇，甚至也不知女子個資，何需上網散布。

一審不採信蔡男說詞，依違反個資法、詐欺取財罪，判刑2年3月，其中3月得易科9萬元，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回上訴，維持一審原判。

台中市蔡姓人夫外遇高中女學生拍性愛片，還上傳網路詐財，台中高分院維持一審原判，判刑2年3月。圖／本報資料照
台中市蔡姓人夫外遇高中女學生拍性愛片，還上傳網路詐財，台中高分院維持一審原判，判刑2年3月。圖／本報資料照

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