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52歲色男愛伸鹹豬手 5歲女童趴媽身上睡也被襲臀 法院重判8月
52歲李姓男子專挑未成年女孩「吃豆腐」，2度對少女、女童襲臀，被訴成年人故意對少年犯性騷擾罪；台北地方法院審理， 李認罪，合議庭2罪判李應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。可上訴。
檢察官指控，李姓男子先於2022年11月4日上午7時許，在台北市松山區統一超商中崙門市前人行道上，趁15歲少女在路口等待綠燈時，徒手觸摸對方的臀部。
此外，2022年11月8日下午1時許，李搭乘大南公共汽車時，在車上趁5歲女童趴在母親身上睡覺時，又摸女童的屁股2次， 被提告犯性騷擾罪。
檢方開庭，李否認犯罪，對被控侵犯15歲少女的行為辯稱，是跌倒不小心碰到對方的屁股，對偷摸5歲女童則辯稱是因司機緊急煞車，才不小心碰到，不過，檢察官根據案發現場監視器畫面，不採信李的辯詞，將李起訴，李在法庭認罪。
判決說，李2次故意對兒少犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，審酌李因一時衝動，對2名被害人性騷擾，欠缺尊重他人身體自主權利觀念，考量他的犯罪動機、所生危害，別無前科，2罪各判刑5月，定應執行刑8月。
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