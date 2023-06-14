快訊

黃仁勳喊AI不是口頭說說 輝達大單讓台積5奈米急轉放量

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

陳致中洗錢、偽證2案 裁定合併執行刑1年2月

中央社／ 台北14日電

前總統陳水扁之子被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館犯罪所得，判刑1年定讞。由於陳致中先前曾因偽證罪判刑定讞，檢察官聲請2罪定執行刑。高院日前裁定執行1年2月。可抗告。

全案起於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。

台灣高等法院更二審判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。

高院更二審依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收；黃睿靚判處10月徒刑，併科罰金新台幣100萬元，緩刑4年，並應向公庫支付100萬元；陳致中則遭判刑1年，併科新台幣150萬元罰金、扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。

最高法院今年4月底將吳淑珍部分發回高院更審，並駁回黃睿靚及陳致中的上訴定讞。陳致中5月11日入監執行，入監當天繳清150萬元罰金；另外，黃睿靚5月17日繳清100萬元罰金。

檢察官就陳致中2案定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑；台灣高等法院裁定指出，審酌犯罪情節、態樣，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，兼衡陳致中對量刑表示無意見，裁定2案應執行1年2月。可抗告。

陳致中 洗錢 吳淑珍

延伸閱讀

陳致中還有一條偽證罪 高院裁定合併執行1年2月刑

無語問青天！陳致中哀痛自己被判「政治死刑」親筆信質疑選罷法違憲

【專家之眼】是誰毀了陳致中？愛之能勿勞乎？

獨／排黑條款表決陳水扁槓上賴清德 獄方透露陳致中近況

相關新聞

影／他弒母支解丟垃圾車今判無期 竟當庭斥法官：怎可這樣對我？

朱姓男子弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱血跡是「殺大豬」留下，一審依殺直系血親尊親屬、遺棄屍...

雞排妹批診所做壞她大腿一審判賠90萬 二審換她逆轉勝免賠

宅男女神「雞排妹（本名鄭采芸）」在臉書粉專稱自己大腿18歲時被高雄元和雅醫美診所「整壞了」，還爆料該診所糾紛不少，元和雅...

台中醫師打牛奶針釀3死 更一審因一理由從6年減為4年

台中市林姓醫師在8年前擅自替戒毒癮的病患注射「牛奶針」，釀3人死亡，林被依過失致死罪送辦，全案歷經一審、二審審理，刑度都...

囚褲不合 北監收容人怒「你沒被HIV咬過？」 打傷管理員

台北監獄一名陳姓男子入監服刑辦理新收人犯作業時，因囚服不合身，暴走狂毆江姓管理員，過程還不斷大喊「你沒被HIV的病人咬過...

雞排妹批大腿被做壞二審逆轉勝 診所反擊：寫真靠修圖？

宅男女神「雞排妹（已改名鄭采勻）」在臉書粉專發文稱大腿18歲時在高雄元和雅醫美診所「整壞了」，元和雅不滿對雞排妹求償30...

收不到3.5萬工程款 鐵工恐嚇客戶遭訴

一名潘姓鐵工去年7月間，替北市大安區許男施作屋頂逃生洞工程，後來雙方發生糾紛，許男拒絕支付3.5萬工程款，潘男氣憤之餘竟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦