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女大生騎車撞突出路樹身亡 法官認高市府有疏失判賠44萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄19歲應姓女大學生騎車行經阿蓮區民生路段時，不慎自撞路旁歪斜的樹幹，臉部嚴重凹陷骨折，送醫後宣告不治；她的爸媽怒控高市府沒管好路樹，怒告求償559萬餘元，法官認為市府確實有過失，但考量應女超速又從右側超車也要負責，經計算後，僅判市府要賠償44萬元。

判決指出，2021年4月某日上午，應女騎著機車沿著阿蓮區民生路北往南行駛，當時前方有一輛腳踏車，應女為了閃避靠右側行駛，結果沒注意到路旁行道樹樹幹歪斜，整個人直接往樹幹撞去，造成臉部嚴重凹陷骨折，送醫急救後身亡。

應女父母質疑高雄市政府養工處沒有管好路樹，路旁樹幹歪斜、向內超出路面，害她女兒閃避不及迎頭撞上，才會人車噴飛慘死，向市府提出國賠聲請遭拒後，向法院提告求償559萬餘元。

高雄地院審理時，養工處稱樹幹並未侵入車道，當時是應女騎車違規又超出路面邊線，才導致自己撞路樹不幸喪命，市府並沒有維護疏失。

但法官勘驗現場畫面，發現該棵路樹，確實有部分樹體侵入車道，有妨礙公眾通行而影響公共安全之虞，應女疑為了超越前方腳踏車，從腳踏車右後方加速行駛，才會自撞路樹。

法官認為，養工處身為系爭路樹管理、維護機關，對路樹管理、維護確有欠缺，另參考車禍鑑定報告，應女當時時速約56公里，超過路段速限16公里，且從右側違規超車，應女也要負過失責任。

法官綜合事證，認定車禍死亡的應女要負大部分責任，養工處只須負8％責任，經計算後僅須賠償44萬元，可上訴。

應姓女大生自撞路樹身亡，法官判市府要賠應女父母44萬元。可上訴。取自Google Map
應姓女大生自撞路樹身亡，法官判市府要賠應女父母44萬元。可上訴。取自Google Map

路樹 腳踏車 自撞

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