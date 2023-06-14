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雞排妹批診所做壞她大腿一審判賠90萬 二審換她逆轉勝免賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

宅男女神「雞排妹（本名鄭采芸）」在臉書粉專稱自己大腿18歲時被高雄元和雅醫美診所「整壞了」，還爆料該診所糾紛不少，元和雅不滿求償300萬元。高雄地院認為，雞排妹言論讓元和雅商譽受損，判賠90萬元，雞排妹不服上訴，今高雄高分院逆轉，改判雞排妹勝訴，免賠元和雅確定。

「雞排妹」2012年出道時和元和雅簽立肖像權合約，同年8月還出版個人寫真集「18歲的禮物」，不僅元和雅大方認購寫真集，雞排妹也在文中標註「感謝元和雅！！！好喜歡現在的自己啊！」

2020年12月23日，雞排妹在臉書分享僅穿內衣、內褲的露背照，寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。

事後陸續有網友私訊她，闡述在診所的整形經過，雞排妹也將雙方對話內容轉貼在臉書專頁，還特別加註「被整壞的苦主之一」，元和雅發現後，認為雞排妹詆毀診所聲譽，提告妨害名譽。

刑事部分被高雄地檢署認定不構成妨害名譽，不起訴雞排妹，元和雅診所聲請再議也被高雄高分檢駁回，元和雅不滿商譽受損，另提民事告訴，求償300萬元。

高雄地院審理時，法官認為雞排妹已在寫真集留言感謝元和雅，事後又稱「整壞了」，若雞排妹大腿已有異樣，怎會在寫真集上發表感謝詞，甚至在接受手術多年後，才針對大腿進行另樁醫美手術，雞排妹的言論確實害醫美商譽受損，判賠90萬元。

雞排妹不服上訴，高雄高分院今天宣判，合議庭認為雞排妹言論屬於合理評論範圍，並未侵害到元和雅診所商譽，逆轉改判雞排妹勝訴，免賠元和雅確定。

雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，被曾代言的醫美診所元和雅求償300萬元，一審判賠90萬元，二審逆轉判雞排妹勝訴。取自雞排妹臉書
雞排妹在臉書自爆大腿被整壞，被曾代言的醫美診所元和雅求償300萬元，一審判賠90萬元，二審逆轉判雞排妹勝訴。取自雞排妹臉書

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