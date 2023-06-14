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神匠誆將上櫃詐上億 光電教授謝正雄20萬交保
神匠創意公司前任負責人謝正雄2020年至2021年間涉嫌向投資人兜售未上櫃股票，不法所得達上億元，有投資人認為上當提告。台北地檢署昨指揮法務部調查局彰化縣調查站、桃園市調查處、新竹縣調查站執行搜索11處，訊問被告6人，涉犯證券投資信託及詐偽買賣股票罪等罪嫌。檢方昨晚複訊後，諭知謝正雄20萬元交保、現任負責人宋奕慶60萬元交保，其餘4人以20至60萬元不等交保。
案發時，謝正雄曾向投資人吹噓股票前景可期，兜售未上櫃股票，宣稱公司未來計畫上櫃。如今10餘名被害人認為上當，向彰化縣調查站提告，目前初估不法所得達數億元。檢調預計今晚偵訊謝等6名被告。
媒體曾報導指出，神匠創意股票已吸金破億元，不過卻遲遲未上櫃，目前受害者達10餘人。如今，謝正雄已退出公司、業務員失聯，投資人認為受騙，已組自救會提告。
謝正雄是陽明交通大學光電工程學系榮譽退休教授，也是全球知名紅外線感測晶片供應廠商創辦人之一。據該神匠創意公司簡介顯示，主要製造微機電式感測器研發設計，專長於光電感應器與相關產品之研發設計，目前公司董事長為宋奕慶。
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