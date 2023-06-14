曾被指性侵查無實據記大過 前法官被控財產來源不明 二審再獲無罪

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽遭控不實申報加班費，且被檢舉受律師招待買春及收賄，還有1500萬餘元財產來源不明，檢方依貪汙治罪條例財產來源不明等罪起訴，一審判決無罪，檢方上訴，台灣高等法院今維持一審判決，陳梅欽再度獲判無罪。

陳梅欽（61歲）曾就讀陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍，考上輔大法律系，是司法官訓練所33期結業。2005年當時未婚的陳被檢舉性侵女網友，但司法院調查無法證實他性侵，最終記一大過處分。

檢方起訴指出，陳梅欽擔任法官期間，不實詐領加班費6136元，並從2012年開始多次被檢舉私下接受律師招待買春、收受賄賂，2017年12月年廉政署立案調查是否涉嫌貪瀆，查出2012至2018年間，陳梅欽及他妻子的帳戶有178筆來源不明現金匯入，共計1502萬400元。

檢方認為，陳詐領加班費，並有可疑財產未誠實合理說明，與擔任法官的俸給顯不相當，依詐欺取財、貪汙治罪條例財產來源不明罪嫌起訴。

陳梅欽供稱法官薪水年薪至少2百萬元，加上天母房屋出租所得、照顧父母，胞兄每月給6萬至10萬元等，6年收入至少有3207萬元，遠高於檢方起訴內容。

一審認為，法官審判工作核心是「法的認識與判斷」並以「自律」為原則，只要申報加班的總時數，與實際加班時數相符即可，陳梅欽在案發前後每月結案數量，均在全院民事庭法官平均數之上，甚至長期辦案績效維持在「高於同儕平均水準」。

一審指出，檢察官未能舉證陳梅欽已有涉犯貪汙治罪條例第4至6條的「罪嫌」、「涉嫌犯罪的確切時間」及「財產增加與收入顯不相當」等要件；陳被檢舉收賄，但檢廉沒有調查檢舉函稱陳接觸的律師、民間人士的背景、聚餐動機、是否是法院案件當事人、有無金流往來等，僅依檢舉人空泛指訴、蒐證照片，難以勾稽陳涉貪汙罪嫌，只憑聚餐事實，就臆測涉犯貪汙罪，更沒有查證檢舉的可信度，就調取陳和其親友長達7年的金融帳戶交易明細。