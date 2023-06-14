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影／誘騙國人至東南亞淪打工「豬仔」南警破人蛇集團逮9人
台南檢警偵辦國人遭誘騙至柬埔寨等地工作、旅遊，並遭拘禁從事詐騙工作，經數月來抽絲剝繭，掌握以劉男為首詐騙人蛇集團，在桃園、台中等地共逮捕劉嫌等9人，2名幹員過程還遭犯嫌抓傷。警詢後分以刑法意圖營利以詐術使人出國、人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。
去年8月國內發生多起人蛇機團誘騙國人赴柬埔寨打工，如不從即遭拘禁、毆打或被以俗稱「豬仔」方式販售轉賣至其他詐騙犯罪集團。
南市警局追查，清查出南市黃姓被害人至柬埔寨，被強迫從事招募詐騙工作，報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮偵辦，追查幕後不法人蛇集團。
經查該集團先在網路社群媒體刊登「高薪從事打字員、博奕工作人員、人事管理、業務部管理」或「招待旅遊」，誘使被害人主動加廣告上通訊軟體帳號，人蛇集團再主動與被害人聯絡，以出國免費「包吃包住、提供機票」甚至是「預支薪水」等優渥福利，誘騙被害人搭機赴海外工作。
檢警掌握該人蛇集團，上月陸續在桃園、台中、高雄等地拘捕劉某等9人，過程中一名犯嫌在警方拘捕過程試圖掙脫，還抓傷2名幹員手指等處，最後仍被壓制。檢警前天依上述罪嫌移送。
南市警局長廖宗山也再次呼籲，民眾要注意網路上所刊登提供免費機票出國且「高薪」工作，或「高獲利投資」等廣告，避免落入詐騙圈套。
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