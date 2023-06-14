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缺錢裝癌症末期 竟逼前妻賣淫「吸陽氣」幫他戰勝癌細胞
高雄林姓男子向吳姓前妻自稱罹患大腸癌末期，要求吳女賣淫才能助他戰勝癌細胞，若吳女不從，林男就會以「下降頭」要脅吳女，高雄高分院審理後，更一審依圖利強制使人為性交猥褻罪，判處徒刑7年半。可上訴。
林信男子自稱有25年救災經驗，參與四川地震、日本311大地震等救災，2016年台南震災時，他以「救難大隊長」身分接受媒體訪問，還向家屬說明搜救情況，讓不少人信以為真，結果背景最後遭踢爆是假冒。
檢警查出，林男因缺錢花用，2015年6月初期間，他向吳姓前妻謊稱罹患大腸癌末期，需要需要前妻吳婦與別人發生性關係，透過幫客人吸取陽氣的方式，才能幫他戰勝癌細胞。
吳女起初不願配合林男，未料林卻扮起「東嶽大帝」，以神明語氣辱罵吳女，或拿著吳女的生辰八字稱要對吳女「下降頭」，由於吳女篤信民間信仰，相信林男有驅除鬼神的能力，擔心不從恐真的會遭到處罰，於是配合林男要求上網援交。
吳女從網路聊天室跟男客談果性交易價碼後後，由林男載著吳女到高雄市路竹區汽車旅館等處賣淫，每次得手的2500元全交給林男。
法院審理時，林男否認逼迫吳女從事性交易，還稱他跟吳女認識時，她就已經在外賣淫，是因為吳女對高雄不熟，他才會載吳女到旅館。但吳女反駁，稱他本來就很怕鬼神，每次林男都以東嶽大帝口吻下旨，她不得已才會聽從林男指示賣淫。
橋頭地院審理時，法官綜合事證，認定林男觸犯2罪，依強制性交猥褻罪分處徒刑7年10月和7年4月，併執行刑9年，高雄高分院更一審審理後，認為林男僅觸犯1罪，判處徒刑7年6月，可上訴。
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