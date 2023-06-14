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光學公司高層涉誆售未上櫃股票 6人交保

中央社／ 台北14日電

某光學器材公司高層向投資人誆稱公司股票將上櫃等利多訊息，涉嫌藉機販賣未上櫃股票。北檢昨天約談宋姓董事長等6人說明，訊後分別以新台幣20萬元、60萬元不等金額交保。

檢調獲報，指某生產熱電堆晶片、封裝品、氣體感測晶片、車用及商用紅外線感測晶片的光學器材公司前任董事長謝姓男子及現任董事長宋姓男子等人，涉嫌於民國109年至110年間塑造資本充足、營運良好、獲利可期的假象，並誆稱公司股票計劃上櫃等不實訊息。

多名民眾聽信謝男等人說詞而購買此公司股票後，發現這間公司股票沒有如期上櫃，因此向檢調提告，粗估謝男等人的不法利益達新台幣數億元。

台北地檢署昨天指揮法務部彰化縣調查站、桃園市調查處、新竹縣調查站兵分11路搜索，並約談宋男、謝男等6人。檢察官漏夜複訊後，諭令謝男20萬元交保、宋男60萬元交保，其餘4名被告分別以20萬元、60萬元不等金額交保。

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