男子駕車接近人行道 未暫停撞死行人被判刑1年2月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

謝姓男子被控於去年駕駛轎車行經台南市北區大興街、大興街96巷口後，行近行人穿越道，涉嫌未暫停讓行人先行通過，搶先左轉，造成行薛姓婦人顱內出血死亡，謝並向警方自首。台南地院依謝觸犯過失致人於死罪，判處他徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，謝於去年7月29日晚上7點32分，駕駛公司所有轎車沿台南市北區大興街由東往西方向行駛，行經該路與大興街96巷口附近時，竟疏未注意，行近行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，搶先左轉。

適有薛姓婦人沿大興街行人穿越道由南往北步行，雙方發生碰撞，造成薛女受有創傷性蜘蛛網膜下出血、創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折等傷害。

薛女經送往奇美醫院急救，仍於8月1日因顱骨骨折併創傷性硬腦膜下出血而死亡，謝於肇事後，在警察還不知何人為肇事者前，向員警陳述車禍發生經過自首，接受裁判。

謝姓男子駕車接近人行道，未暫停撞死行人後向警方自首，台南地判處他1年2月徒刑，案可上訴。圖／本報資料照片
謝姓男子駕車接近人行道，未暫停撞死行人後向警方自首，台南地判處他1年2月徒刑，案可上訴。圖／本報資料照片

台南 骨折 自首

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