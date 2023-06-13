男子駕車接近人行道 未暫停撞死行人被判刑1年2月

謝姓男子被控於去年駕駛轎車行經台南市北區大興街、大興街96巷口後，行近行人穿越道，涉嫌未暫停讓行人先行通過，搶先左轉，造成行薛姓婦人顱內出血死亡，謝並向警方自首。台南地院依謝觸犯過失致人於死罪，判處他徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，謝於去年7月29日晚上7點32分，駕駛公司所有轎車沿台南市北區大興街由東往西方向行駛，行經該路與大興街96巷口附近時，竟疏未注意，行近行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，搶先左轉。

適有薛姓婦人沿大興街行人穿越道由南往北步行，雙方發生碰撞，造成薛女受有創傷性蜘蛛網膜下出血、創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折等傷害。