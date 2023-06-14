更一審逆轉…工程師維修電死 彰縣府判賠142萬

宋姓工程師在2015年前往彰化縣特殊資源中心修攝影機時遭電死，更一審逆轉，改判縣府有國賠責任，得賠宋妻、子女142萬元。圖／本報資料照 彰化縣宋姓工程師8年前到彰化縣特殊教育資源中心維修攝影機，因地面有具插座電線絕緣破損裸露，他站上鋁梯維修時，鋁梯勾到破損電線，和天花板輕鋼架形成「電回路」，遭電擊身亡。一、二審都認定彰化縣府免賠，更一審昨撤銷，改判縣府需賠宋妻及2子女142萬仍可上訴。縣府表示，收到判決書後，依判決理由研提上訴事宜。

宋妻認為，學校與彰化縣府需負國賠責任，因破損裸露的電線以「明管」方式設在地面，易因家具搬動、人員往來踐踏而破損，且電線破損後，縣府與校方未設置警示標誌提醒注意，予以停用，顯然管理有疏失。

宋妻指出，丈夫身亡後留下2名未成年子女要她撫養，求償喪葬費、撫養費、精神撫慰金共811萬元。

一審、二審都認定，宋觸電的地點是會議室天花板，不是開放民眾接觸使用的設施，而宋是受雇主派遣維修，屬民事承攬法律關係，無關公權力行使，縣府或學校沒有因故意或過失不法侵害宋妻與子女權益，判免賠。

宋妻上訴最高法院後，發回台中高分院更一審，更一審昨認定，案發會議室屬公務使用，若設置有欠缺，合理使用會議室的人都可能受損害，認定會議室具公設性質，彰化縣府有國賠責任。

更一審指出，宋男施工前沒注意該場所是否漏電，未戴安全帽、絕緣手套也有疏失，認為宋男有3成責任，縣府需負7成賠償責任，扣除宋男公司賠償125萬、保險公司理賠198萬，縣府還要賠償宋妻33萬元，及2名子女分別50萬元、59萬元，總計142萬元，仍可上訴。