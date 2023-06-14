聽新聞
test
0:00 / 0:00

更一審逆轉…工程師維修電死 彰縣府判賠142萬

聯合報／ 記者陳宏睿林宛諭／台中報導

宋姓工程師在2015年前往彰化縣特殊資源中心修攝影機時遭電死，更一審逆轉，改判縣府有國賠責任，得賠宋妻、子女142萬元。圖／本報資料照
宋姓工程師在2015年前往彰化縣特殊資源中心修攝影機時遭電死，更一審逆轉，改判縣府有國賠責任，得賠宋妻、子女142萬元。圖／本報資料照
彰化縣宋姓工程師8年前到彰化縣特殊教育資源中心維修攝影機，因地面有具插座電線絕緣破損裸露，他站上鋁梯維修時，鋁梯勾到破損電線，和天花板輕鋼架形成「電回路」，遭電擊身亡。一、二審都認定彰化縣府免賠，更一審昨撤銷，改判縣府需賠宋妻及2子女142萬仍可上訴。縣府表示，收到判決書後，依判決理由研提上訴事宜。

宋妻認為，學校與彰化縣府需負國賠責任，因破損裸露的電線以「明管」方式設在地面，易因家具搬動、人員往來踐踏而破損，且電線破損後，縣府與校方未設置警示標誌提醒注意，予以停用，顯然管理有疏失。

宋妻指出，丈夫身亡後留下2名未成年子女要她撫養，求償喪葬費、撫養費、精神撫慰金共811萬元。

一審、二審都認定，宋觸電的地點是會議室天花板，不是開放民眾接觸使用的設施，而宋是受雇主派遣維修，屬民事承攬法律關係，無關公權力行使，縣府或學校沒有因故意或過失不法侵害宋妻與子女權益，判免賠。

宋妻上訴最高法院後，發回台中高分院更一審，更一審昨認定，案發會議室屬公務使用，若設置有欠缺，合理使用會議室的人都可能受損害，認定會議室具公設性質，彰化縣府有國賠責任。

更一審指出，宋男施工前沒注意該場所是否漏電，未戴安全帽、絕緣手套也有疏失，認為宋男有3成責任，縣府需負7成賠償責任，扣除宋男公司賠償125萬、保險公司理賠198萬，縣府還要賠償宋妻33萬元，及2名子女分別50萬元、59萬元，總計142萬元，仍可上訴。

國賠 未成年 安全帽 最高法院

延伸閱讀

工程師修彰化特教中心攝影機被電死 更一審逆轉縣府要賠142萬

樓上住戶漏水不修 樓下婦裝球閥「強制限水」無罪變有罪

綁架嘉義富商得手3千萬 4綁匪更一審最重判10年半

殺按摩女30刀律師辯「間歇性暴怒症」 更一審仍判無期徒刑

相關新聞

更一審逆轉…工程師維修電死 彰縣府判賠142萬

彰化縣宋姓工程師8年前到彰化縣特殊教育資源中心維修攝影機，因地面有具插座電線絕緣破損裸露，他站上鋁梯維修時，鋁梯勾到破損...

女教授爆台北市調處組長 涉通風報信及性暗示

調查局日前偵辦義守大學教授楊智惠涉犯營業秘密法，拘提時未依法宣讀所涉罪名及法律權利，楊女聲請提審後獲釋。據了解，當天負責...

男子駕車接近人行道 未暫停撞死行人被判刑1年2月

謝姓男子被控於去年駕駛轎車行經台南市北區大興街、大興街96巷口後，行近行人穿越道，涉嫌未暫停讓行人先行通過，搶先左轉，造...

獨／義守教授營業秘密案 調查官涉通風報信加性騷

調查局日前偵辦義守大學美魔女教授楊智惠涉犯營業秘密法，因拘提時未依法宣讀所涉罪名及法律權利，遭楊女聲請提審獲釋，傳出驚人...

頂新混油案落幕...魏應充剩2月殘刑 1.6億罰金只須再繳55萬

頂新製油從越南大幸福公司，進口非食用豬油、牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，前董事長魏應充部分罪行已定讞，前年假釋出獄...

嘉義男失手打死來尋仇的鄰居 今被警方移送地檢署

嘉義縣水上鄉三界埔昨晚發生命案，吳姓男子酒後拿鐵撬找鄰居蔡姓男子理論，卻反被搶走鐵撬毆打，吳男傷重送醫不治，蔡男身上也有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦