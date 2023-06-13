獨／義守教授營業秘密案 調查官涉通風報信加性騷

調查局日前偵辦義守大學美魔女教授楊智惠涉犯營業秘密法，因拘提時未依法宣讀所涉罪名及法律權利，遭楊女聲請提審獲釋，傳出驚人發展。據悉，當天負責執行的調查官、台北市調處中正站組長劉錦勳，被指控在搜索前約楊女吃飯，席間頻頻釋放出充滿性暗示言語，示意楊女若可以「進一步」發展，說不定可以放她一馬，遭楊女和盤托出。

由於楊智惠是在偵訊時爆料此事，消息傳出後，調查局長王俊力相當震怒，已與法務部高層商討對策，目前調查局督察處已介入調查，若楊女所言為真，會將劉錦勳拔官調職。據悉，楊女獲釋後，也已具狀向檢調提出檢舉。

調查官43期的劉錦勳，今年2月才從王俊力手中，接下「十大傑出據點」的獎項，該獎項針對調查局外勤處站的據點工作，在國內安全調查處旗下設立「據點業務協調中心」，依照各處站發掘的案源及情報精準貢獻度核予評分，最後選出十大傑出據點，當時劉錦勳便代表台北市調處，獲頒「深耕勤拓」獎項。

調查局曾表示，獲獎10人除積極掌握精情報外，在偵辦國家安全、重大金融案件及查察賄選上，都有亮眼表現，而劉錦勳目前也負責偵辦炙手可熱的im.B吸金案。

照理來說，辦案經驗老到的劉男，竟會在拘提楊女時犯下忘記宣告案由及權利的低階錯誤，檢調人士均感到不解，如今隨著楊女爆料，或許可以解釋當下劉男疑似因為心虛，才連辦案最基本的ABC都忘了，導致檢調顏面無光。

據了解，劉錦勳原本就與楊智惠認識，卻在得知楊女涉入超基因與三顧間的「細胞層片培養技術」的營業秘密案後，毫不避諱地在搜索前約楊女外出吃飯。席間，劉男不諱言地告訴楊女，有案子卡在自己手上，此舉便已涉嫌在偵辦期間通風報信。

不僅如此，劉男還以案件承辦人身分，不斷以充滿性暗示的言語，示意楊女若想要從案件中脫身，可以考慮雙方「進一步的接觸」，卻被女方拒絕這種涉及嚴重性騷擾的提議。

檢調執行搜索當天，楊智惠剛下飛機回到台灣，便面對台北市調處大隊人馬拘提，果然看到老面孔劉錦勳身在其中，而劉男就這麼恰好地犯下拘提程序上的瑕疵，遭楊女聲請提審，但楊女不滿劉男身為帶隊辦案的調查官，不僅涉嫌通風報信，甚至向涉案女性被告提出充滿性暗示的邀約，為此強烈不滿而將劉男劣行和盤托出。