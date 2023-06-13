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科技公司涉嫌兜售未上櫃股票 北檢兵分11路搜索

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

時任科技公司負責人謝姓男子，2020年至2021年間涉嫌向投資人兜售未上櫃股票，有投資人認為上當提告。台北地檢署今指揮法務部調查局彰化縣調查站、桃園市調查處、新竹縣調查站執行搜索11處，預計訊問被告6人。受害者達10餘人，不法所得達數億元。全案依涉犯證券投資信託及詐偽買賣股票罪等罪嫌偵辦中。

案發時，謝向投資人吹噓股票前景可期，兜售未上櫃股票，宣稱公司計畫上櫃。如今10餘名被害人認為上當，向彰化縣調查站提告，目前初估不法所得達數億元。檢調預計今晚偵訊謝等6名被告。

媒體曾報導指出，該公司股票已吸金破億元，不過卻遲遲未上櫃。如今，謝已退出公司、業務員失聯，投資人認為受騙，已組自救會提告。

謝本身也是光電領域大學教授，也是全球知名紅外線感測晶片供應廠商創辦人之一。據該公司簡介顯示，主要製造微機電式感測器研發設計，專長於光電感應器與相關產品之研發設計，目前公司董事長為宋姓男子。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

投資人 提告 法務部 吸金 科技股

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