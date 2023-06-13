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外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

遭名嘴朱凱翔性騷 女議員「不接受道歉」2小時後掛急診

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林女議員陳芳盈昨天發文指控名嘴朱凱翔性騷擾，發文後她仍照常上議事廳質詢，但聲音有氣無力、氣色明顯不好。記者陳苡葳／翻攝
雲林女議員陳芳盈昨天發文指控名嘴朱凱翔性騷擾，發文後她仍照常上議事廳質詢，但聲音有氣無力、氣色明顯不好。記者陳苡葳／翻攝

雲林女議員陳芳盈指控遭名嘴朱凱翔性騷擾，曾2度被問「我可以和妳打砲嗎？」她隱忍不舒服的感覺1年多，看到鍾沛君揭發朱學恒性騷擾，她掙扎3天後，昨天決定說出經歷，朱凱翔後來在臉書上還原當時狀況並道歉，不過陳芳盈晚間8點多發文表示「這個道歉是性騷擾者最常用的藉口」不到2小時卻在醫院掛急診，媒體今天電訪陳本人，她首度公開回應，因眼睛不適正在治療中，待狀況穩定，擇日召開記者會說明。

陳芳盈昨天發了千字長文控訴去年遭朱凱翔2度性騷擾的經歷，發文後她仍照常進入縣議會質詢，但聲音有氣無力、氣色明顯不好。

她所揭露的事情隨即在網路上引起一陣軒然大波，不少人湧入臉書為她加油打氣，不過到下午2點多，陳芳盈在臉書上表示還在等待一句道歉，而神隱多時的朱凱翔半個多小時後終於發聲，但陳芳盈認為是空洞敷衍的道歉，只希望不要再有其他性騷擾受害者。

原以為事件就此落幕，沒想到陳芳盈晚間10點半左右卻驚傳就醫掛急診，僅留下36字「多日難以成眠，心力交瘁。三天兩度進急診室，眼睛整個腫起來，正一個人躺在醫院打點滴。」引來300多名支持者留言關心，也有人擔心她的身體是否有狀況。

陳芳盈的臉書貼文至今未再更新，媒體今天電訪時，她略帶鼻音，被問及是不是因為壓力太大造成體力不支？她坦言「壓力一直都有」，醫生診斷是食物過敏引起眼睛血管腫脹，不過她覺得應該也和免疫力下降有關，以致病情反覆，目前專心治療休養。

陳芳盈說，要揭露性騷擾的經歷必須鼓起很大勇氣，近日收到許多人的關心慰問，她都收到了也很感謝，但眼睛狀況仍不穩定，還沒辦法好好向大家說明，待身體狀況好轉將召開記者會詳細說明。

雲林女議員陳芳盈昨發文揭露遭到名嘴朱凱翔性騷擾後就醫掛急診。圖／取自陳芳盈臉書
雲林女議員陳芳盈昨發文揭露遭到名嘴朱凱翔性騷擾後就醫掛急診。圖／取自陳芳盈臉書

性騷擾 陳芳盈 朱凱翔 雲林

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