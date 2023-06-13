買賓士害女友背債2百萬 軟飯男被追討竟惱羞成怒嗆縱火

桃園一名陳姓男子用女友名義貸款買賓士車代步，又用女友名義借信貸，刷爆對方信用卡，積欠200多萬元債務，不但不還錢，被追討時更惱羞成怒，揚言公開2人性愛影片，嗆聲到對方家縱火，直到上法院才裝無辜，辯稱對方不斷挑釁才反擊，結果說法未被採信，被依2項恐嚇危害安全罪判刑10月。可上訴。

桃園地院判決指出，陳男因為害女友積欠龐大債務，鬧到2人感情失和分手，事後也不肯正視問題，即便女友提議他先負擔部分債務就好，他也不願出面，甚至對方放話「你要來我公司或我家就來」，還惱羞成怒，揚言公開2人性愛影片，又傳縱火新聞給對方，恫稱「汽油彈那麼厲害喔」、「我發誓我會去妳家大家抱著一起」、「我請你們吃燒烤」等語。

審理時，陳男否認犯行，辯稱是女友先出言挑釁，幾乎每天都騷擾他，還說要帶道上兄弟到他家，他才會做出反擊，但說法未被採信。

法院調查，陳男和女友交往期間，確實有以女友名義貸款買賓士、向銀行界信用貸款和積欠卡債，總額超過200萬元。他的女友是為了解決債務問題才積極傳簡訊聯絡，並非故意出言激怒，但他以縱火新聞為例，多次威脅要到女友家縱火，又揚言公開2人性愛影片，危及女友生命、身體及名譽，恐嚇犯行甚明，因此審酌犯後飾詞狡辯等情量刑。

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